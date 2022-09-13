



‏الآن بعد أن قدم الشيوعيون وحلفاؤهم دستورهم الجديد، أقترح إعطاء الفرصة للشعب السوداني لإبداء الرأي فيه عبر استفتاء يجري يوم 1 نوفمبر المقبل، تيمنا بتاريخ الثورة الجزائرية.

أقترح تخيير الشعب السوداني بين دستور قحت، أو العمل بدستور 2005 لحين الانتخابات.

وما يقرره الشعب يجري تنفيذه.

‏وفي حالة ما إذا أصرّ خصوم قحت أن الدستور الصادر عنهم لا صفة شرعية له ليعرض على استفتاء، اقترح استفتاء الشعب السوداني على ما يلي:

هل تؤيد الدعوة لانتخابات عامة في ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء، وتكليف البرلمان الجديد المنتخب بكتابة الدستور الجديد للبلاد؟

وفي حالة ما إذا أصرّ خصوم قحت أن الدستور الصادر عنهم لا صفة شرعية له ليعرض على استفتاء، اقترح استفتاء الشعب السوداني على ما يلي:

هل تؤيد الدعوة لانتخابات عامة في ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء، وتكليف البرلمان الجديد المنتخب بكتابة الدستور الجديد للبلاد؟

محمد الهاشمي الحامدي