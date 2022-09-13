



بدلاً من أن يكون أسوأ الإسلاميين، (وكل يوم يلقا كوز يقول ليهو انت دخلت الحركة الإسلامية متين) إختار كمال عمر أن يكون أفضل القحاتة.

الراجل جغم ليك الشيوعي صالح محمود بكل سهولة حتى قال القحاتة الحمد لله الذي أعزنا بأحد الكمالين. طبعاً السيد كمال عمر من احتكاكه بالكيزان فهو متعود على الصراع مع الشيوعيين ، ولعله – مثل سائر الكيزان- يجد متعة في ذلك، ولكن ما لا يمكن تصديقه هو وصف كمال عمر للشيوعيين بالفلول لأنهم شاركوا في برلمان البشير ايام نيفاشا، مع أن المؤتمر الشعبي جاء بالإنقاذ وسقط معها في النهاية، لكن كمال عمر يتفوق حتى على القحاتة في قوة العين، ما يؤهله لقيادة قطيع قحت بجدارة سواق محترف. زي ما الترابي كان سايق التحالف بتاع المعارضة، مع الفارق طبعاً في العظمة بين الاتنين وقطيع المعارضة زمان والقطيع حالياً.

حليم عباس

