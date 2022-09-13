📌وأخيراً تعديل اللاءات الثلاث !!





كما ينحدر كل شئ في زمان القحط هذا، كذلك تجد كثيرٌ من الكلمات والمعاني نصيبها من الانحدار عندما يضربها القحط فتتحرك بحثاً عن تعريفات جديدة تناسب احتياجات #الأحزاب الصغيرة، فتفقد كل دلالتها إلى درجة معانقة نقائضها. ومن تلك الكلمات التي تعرضت إلى التقحيط الشديد كلمة ( المبكرة ) التي بحرصون على ربطها بالانتخابات كلما أتوا على ذكرها .

قام التلاعب بمعنى كلمة المبكرة على إفراغها من دلالتها الزمنية، وتجديدها وتحصينها من التقادم مع مرور الزمن، لتظل صالحة للاستخدام ومؤدية لمعناها على الدوام كما تريده الأحزاب الصغيرة، إلى درجة أنهم يستخدمونها الآن كما لو أنها لا زالت – بعد ثلاث سنوات ونصف من ذهاب #الإنقاذ – كلمة بكر ولم تتقادم .

وقد وفر اتفاق جوبا فرصة لتصفير عداد الانتقالية، وكذلك لتصفير عداد عمر كلمة المبكرة وتجديد شبابها ومنع تقادمها وفقدان صلاحيتها، والآن يحاولون استغلال فض شراكتهم مع #المكون_العسكري لتصفير جديد، واستغلال الحركات المسلحة الموقعة، والتي لم توقع، لعمليات تصفير متعددة قادمة إذا تمكنوا من العودة إلى التحكم في البلد ومصيرها .

في تناقض واضح مع إحياء كلمة المبكرة وتجديد شبابها بعد أن قتلها مرور الزمن، وإعطائها أهمية قصوى وضمها إلى اللاءات الثلاث كما فعل القيادي #الشيوعي في حوار مع الجزيرة بالأمس، كان الاستاذ صديق يوسف قد بنى مجادلته لنفي تهمة رغبتهم في تأخير الانتخابات على اعترافه بأن حزبهم صغير، وأن التأخير لن يغير هذه الحقيقة، ولهذا لا وجه لاتهامهم بالسعي لتأخيرها وقال ( نأخرها عشان شنو ؟)، ويمكن الرد عليه :

▪️ تؤخرونها لكي تستمر السواقة، ولكي يقتنع القطيع بأن من يعدونه بالعبور الاقتصادي والنهضة الهائلة في أقصر وقت وفي فترة انتقال، لا يتناقضون حين يقولون ما يمكن ترجمته إلى أن هناك ظروف تجعلهم عاجزين لسنوات طويلة عن إقامة انتخابات !

▪️ ولكي يستمر أملكم في الحكم بأكثر مما يؤهلكم له وزنكم الانتخابي ..

▪️ ولكي تستمروا في الحديث بلسان الشعب، ولكي تتحكموا في وضع عناوين وتفاصيل “سلطة الشعب” لتتطابق بالكامل مع مشروعكم .

▪️ ولكي يستمر أملكم في فرض “التغيير الجذري” كما تعرِّفونه بحيث لا تفلت تفصيلة صغيرة أو كبيرة من تحكمكم .

▪️ ولكي تستمروا في دعواكم بأن لجان الأحياء هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوداني، ولتنتقل هذه الصفة لكم تلقائياً .

▪️ ولكي تستمروا في تكبركم وتحديد من تتنازلون للقائهم والتباحث معهم بعد التزامهم بشروطكم .

▪️ ولكي يكون منافسوكم الوحيدون على السلطة السهلة هم أحزاب الفكة القحتية المتفقة معكم على تقحيط كلمة المبكرة وتأجيل الانتخابات، والخائفة منكم والراغبة في إرضائكم لظنها أنكم تملكون في لجان الأحياء أكثر مما تملك .

إبراهيم عثمان

