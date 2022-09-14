رأي ومقالات
في غياب سلطة الدولة القوية ستتكرر قصة لجان الكهرباء بالمسطرة في قطاعات أخري
• في غياب سلطة الدولة ، ستتحول لجان الهيكل الراتبي للعاملين بمؤسسات الدولة إلي سلطة أقوي من سلطة الوزير ووكيل الوزارة ، سلطة تلوي يد الحكومة فتستجيب صاغرة لضغوط الموظفين والعاملين الذين يستغلون مرافق الدولة والشعب وتعطيلها لتحقيق مطالبهم ..
• قلنا من قبل إن مطالب العاملين بقطاع الكهرباء مشروعة ..ولكننا ضد استخدام تعطيل مؤسسات الكهرباء لتحقيق المطالب ..
• في غياب سلطة الدولة القوية ستتكرر قصة لجان الكهرباء بالمسطرة في قطاعات أخري ..
• عندما تغيب السلطة المسؤولة ، تتحول المطالب المشروعة إلي أداة تدمير ممنهج للدولة كلها ..
• عادت الكهرباء ..
• تحققت المطالب ..
• تم رفع الإضراب ..
• وغداً مؤسسة أخري ..في غياب سلطة الدولة (مافيش حد ..أحسن من حد ).
عبد الماجد عبد الحميد