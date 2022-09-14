من يدفع حميدتي إلى الإنتحار السياسي ؟!





عندما وصف الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة 25 أكتوبر بأنها ( إنقلاب ) فإن مستشاره الذي نصحه بهذا التصريح بدعوى قيمته السياسية في ميزان حلفاء حميدتي من قحت المركزي هو يجهل قيمة هذا التصريح القانونية الذي يعتبر بينة إقرار في إدانة حميدتي بالمشاركة في إنقلاب عسكري !! ، فقد أقر حميدتي بوصفه 25 أكتوبر بالإنقلاب بأنه شارك في تنفيذ إنقلاب عسكري هذا الإقرار بموجب قانون الإثبات ملزم للمقر وبينة قطعية في مواجهته لا تلزم غيره إقرأ قانون الإثبات لعام 1994 المادة 21ـ (1) ( يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر )

، هذا التصريح الموثق بالصورة والصوت طالت الأيام أم قصرت ربما تدور الدوائر ويحاكم به حميدتي !! .

الإعلان الدستوري القحتاوي في الباب العاشر المادة 69 يقصر القوات النظامية في الجيش والشرطة والأمن ، وحميدتي بترحيبه بهذا الدستور يقر أن قوات الدعم السريع قوات غير دستورية !! ، وفقرات أخرى من دستور قحت تلف حبل المشنقة حول رقبة حميدتي سأذكرها لاحقا وهنا تكمن مشكلة أن ترحب بشيئ قبل قراءته !!

من هذا المستشار الخؤون الذي يدفع حميدتي إلى الإنتحار السياسي ؟! هل هو ياسر عرمان الذي كان نذير شؤم على حمدوك فأسقطه فهل يتكرر المشهد ؟!

د.محمد علي الجزولي