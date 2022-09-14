عيساوي: كلام الطير





عندما يتحدث إنسان بكلام مخالف للواقع يصفه الناس (بكلام الطير في الباقير). عليه أدعوكم لمتابعة طير قحت في باقير صحيفة الصيحة عدد الأحد الماضي: (أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح. أنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن اللجنة مجمدة ولم يتم حلها وقانونها سار. وأكد أنهم لم يندموا على قرار اتخذوه حتى الآن. وشدد على أنهم لا يقومون بفك حسابات الأموال المجمدة إلا بموجب خطاب من وزارة المالية. وأضاف عدم وجود إرادة سياسية للمواصلة في مهمة التفكيك. وقال: “إن ما تم بين الحرية والتغيير والعسكريين كان إتفاقا وليس شراكة. مؤكدا أن الجيش لم يقم بالإنقلاب”). شكرا أيقونة ثورة فولكر على براءة الجيش من الإنقلاب. ولكن السؤال المطروح: لطالما هذه قناعتك. لماذا دفعت بأسرى الخرشة والآيس لمواجهة الجيش بالمظاهرات العبثية؟. عليه رسالتنا واضحة بأن لمثل تلك (التصريخات) لا أثر لها على أرض الواقع. يجب البحث عن الطريقة المثلى لقيام الإنتخابات بأسرع فرصة ممكنة. ليقول الشارع كلمته. بدلا من الهروب للأمام باسم الشرعية الثورية الكذوبة.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/١٣