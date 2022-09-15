دستور قحت الذي صفق له فولكر وزغردت له أبوظبي ورحب به حميدتي لن يعصم حمدوك (..)





دستور قحت الذى

صفق له فولكر

وزغردت له أبوظبي

ورحب به حميدتى

لن يعصم حمدوك

واكرم كورونا

وعرمان ومافيا

لجنة التمكين من

العبور الى ساحات

العدالة والمثول

أمام القضاء السوداني

دكتور

جمال خلف الله

مدير الامدادات الطبية الاسبق يكتب :

بنهاية العام 2018م،

كان عدد الأدوية والمستهلكات الطبية المجانية 1,101 صنفاً منشورة في كتاب العلاج المجاني الصادر من الامدادات الطبية. جميع هذه المنتجات ممولة من الحكومة.

المتوسط السنوي لوفرة هذه الأصناف على مستوى المخازن الرئيسية للامدادات الطبية في الخرطوم، في الفترة بين 2012م و2018م،

كان يتراوح بين 96% و 100%. بدأ برنامج العلاج المجاني في العام 1997م بميزانية سنوية تعادل 2.7 مليون دولار وبلغت ميزانية العلاج المجاني السنوية المنفذة بنهاية العام 2018م ما يعادل 148 مليون دولار بسعر الصرف الذي تسعر به الامدادات.

واخر ميزانية للأدوية المجانية اجازتها حكومة معتز موسى في العام 2019م

كانت تعادل 274 مليون دولار بذات سعر الصرف.

يرجع الفضل في الزيادة المطردة في الميزانية للاستاذ

بحر ابوقردة وزير الصحة ود. عصام وكيل الوزارة. هذه الأدوية مخصصة للبرامج المجانية الاتية:

١. علاج الحالات الطارئة مجانا في الاربعة وعشرين ساعة الأولى بحوادث المستشفيات.

٢. علاج الاطفال دون سن الخامسة في جميع المؤسسات الصحية الحكومية.

٣. مرضى السرطان.

٤. مرضى الفشل الكلوي (غسيل الكلى) غسلتين في الاسبوع.

٤. ادوية زارعي الاعضاء (الكلى والكبد).

٥. قسطرة القلب التشخيصية والعلاجات.

٦. العمليات القيصرية.

٧. اطفال الهيموفيليا.

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النص أعلاه ورد فى منشور دكتور جمال خلف الله مدير الإمدادات الطبية انتشر فى الاسافير بكثافة.

وفى زمن نظام رباعى قحت اليسارى العلماني الماسوني وزراعة العسكري وحكومه حمدوك واكرم كورونا ولجنة تمكينهم السياسية اليسارية الإرهابية

انهار القطاع الصحي وتاذئ اهل السودان من التردى المريع للخدمات الصحية واكتوا بنيران اسعار الادويه وتكاليف العلاج

والكادر الشيوعى اكرم كورونا وزير صحة حكومة الشيوعى حمدوك يتعدى بقوة عين و بدون استحياء بنهج غير أخلاقي على ٢٣مليون دولار ( اموال الدعم الخارجي المخصصه لمكافحة جانحة كورونا) بالإضافة إلى دعم أموال وزارة المالية الاتحادية الفلكية التى لم يفيدها بتقرير إزالة العهده المالية الضخمة

وتتجاهل عمدا نيابة قحت فتح بلاغات خيانة الامانة والفساد واستغلال النفوذ فى مواجهته

وحمدوك و القحاتة اليساريين عديمى الذمة قصيرى الخطؤ فى مضمار الشرف والامانة والأخلاق والحقوق يفرشون له الطريق بالورود والرياحين الى مغادرة البلاد كما قدل حمدوك فوق بساط طرح فاتنات اثيوببات آلام من سليلة امهرا والوالد من غرب اثينا وتعين منظمة الصحة العالمية بدون استحياء اكرم موظفا وتوشح المنظمة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالعار وتسقطها اخلاقيا بلاحدود فى السودان ونيابة قحت مازالت تتفرج ولم تفتح بلاغات فى مواجهة اكرم كورونا وتحرر نشرة حمراء بالقبض عليه بالانتربول الدولى!!!

والشيوعى حمدوك رمز الفشل والفساد والعمالة والخيانة وخبير التدمير يستلم بغاء ساذج مرتبه بالدولار هو وموظفي مكتبه ومستشاريه من صندوق غربى يدعمه الاتحاد الأوروبي و تساهم فيه الوكالة الدولية البريطانية للتنمية زراع ومنصة و وكر( المخابرات البريطانية)ويتجاوز مهام الحكم الانتقالى وحدود تفويضه وصلاحياته وينفذ دوره الوظيفى التدميري الشامل للدولة السودانية ومؤسساتها بنهج سئ حقير ويدمر الاقتصاد السوداني والعملة الوطنية وينك السودان المركزي ويستنسخ فى خلال ٩ تسعة أشهر نموزج اقتصاد زمبابوى التى عمل بها موظفا و يضرب به المثل في نسبة التضخم التى وصلها فى ثلاث سنوات,ويزودها بيتين من الشعر ويجرم اهل السودان في جرائم ارهاب دولية ابرياء منها براءة الذئب من ابن يعقوب ويدفع 300مليون دولار لاسر ضحايا امريكان ويشترى الدولار من السوق ويمزق الجنيه السوداني وشرف اهل السودان ويهدر كرامتهم.. ويشين سمعتهم وينهب اموالهم علنا والنيابة العامة تتفرج عليه وتتغزل فيه ولم توجه له تهم الفساد و خيانة الامانة واشانة سمعة اهل السودان واستغلال النفوذ ..!!

فساد حكومه حمدوك المالى و الإدارى والتنفيذي واستغلال النفوذ دمر اقتصاد السودان الذي كان من افضل اقتصاديات( ٦)دول افريقية

وبغباء ساذج روج القحاتة اليساريين وقطيعهم الرجرجة الدهماء لافتتاحه بنك بنيربى برفقة قرينته وحكومته الشيوعيه د.منى عبدالله

ووداع الرئيس الكيني له

الذى فرض عدة أسئلة مشروعه فى منصة الراى العام تحتاج لاجابات مقنعة

حمدوك وقرينته د.منى اللذان غرقا في مستنقع الخيانة والعمالة و الفساد الإداري والنفيذى والمالي حتى النخاع فى عهدهما كم عدد البنوك و المصارف التى افتتحاها فى السودان فى عهدهم والتى دمراها ؟ ولماذا أقال حمدوك المراجع العام الطاهر عبدالقيوم متعديا على سلطات وصلاحيات مجلس السيادة والفريق البرهان؟ ولماذا لم يعلنا جاهزيتها للمثول أمام القضاء السوداني لتبرئة ساحتهما من تهم الفساد والعمالة ؟وكم يبلغ رصيدهما ورفيقهما مو ابراهيم المالى فى البنك الذي افتتحاها بكينيا وحظيا بوداع الرئيس الكيني ؟

بريد : الجهات النافذه فى حكومه قحت التى لعبت دور العمالة ضد الجيش لصالح جهات خارجية ضمن عمل مخابراتى ضحم يجرى فى المنطقة ونهج مافيا لجنة تمكين محمد الفكى سليمان وو جدى صالح ومناع وشلتهم البلطجية الغير اخلاقى

والجريمة المكتملة الأركان التى ارتكبوها في حق اهل السودان والخبراء والكفاءات الوطنيه وفى مؤسسات الدولة السودان التعليم العالى والعام والصحة و الكهرباء وشركاتها والموارد المائية والمعادن والطاقة وينك السودان المركزى والبنك الزراعى هيئة البحوث الزراعية والصندوق الاستثمارى للضمان الاجتماعى ومعهد اسلام المعرفه بجامعة الجزيرة و جامعة افريقيا العالمية ومنظمة الدعوة الإسلامية الطوعية الدولية والمنظمات الطوعية الوطنية واساءة مناع بكل وقاحة عبر تلفزيون السودان القومى لشركة زادنا العالمية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعى للجيش السوداني الم يؤكد بأن نظام قحت وحكومته و لجنة التمكين السياسية اليسارية صنيعة مخابراتية غربية صهيونية ماسونية؟ والم يؤكد السقوط الاخلاقى القحتاوى اليسارى والانحطاط السياسى ويثبت رصيد فسادهم وعمالتهم وخيانتهم العظمى المكتملة الاركان لاهل السودان والقوات المسلحة السودانية واجهزتها الامنية؟

فرجة السيادى و الفريق البرهان والمكون العسكرى ودقلو اخوان المثيرة للشبهات على مافيا الفساد القحتاوي اليسارى الشيوعى المالى والادارى والتنفيذي المستوطن فى مؤسسات الدولة السودانية والكهرباء والمعادن والخارجية والصندوق الاستثمارى للضمان الاجتماعي وصفقة زبيدة قيت وحمدوك خيش وتعويضات اسر ضحايا المدمرة كول ال300مليون دولار والبنك الزراعى وجامعة الجزيرة….

وتكليف الكادر الشيوعى احسان المتهمة بتهم جنائية ورئيس لجنة التمكين بديوان المراجع العام مراجعا عاما للسودان الم يؤكد الانحطاط السياسى و السقوط الأخلاقي وموت البلاد ورحيل الشهامة والرجولة والمروءة والشرف الباذخ والامانة وهى تبكى وتنتحب وتقول اهلى دون خلق الله ماتوا ؟

كسرة:

ترك حمدوك رئاسة الوزراء وعاد لتولي وظيفة أممية

ترك دكتور اكرم وزارة الصحة

ونال وظيفة أممية

تركت هبة ام كعكة المالية وتم تعيينها في وظيفة دولية

ترك فاروق كمبريسي بنك السودان ونال وظيفة أممية

ترك نصرالدين عبد الباري وزارة العدل ونال وظيفة أممية

ترك القراي المناهج ونال وظيفة دولية

ترك ابراهيم البدوي وزارة المالية ونال وظيفة أممية

علي مر تاريخ ” الكيزان ” لم نسمع بكوز تم توظيفه في اي مكان في العالم شهادات وألقاب في الفاضي ساي

الكوز الوحيد الوصل العالمية هو كوشيب في الجنائية

المنشور اعلاه نشره ذباب القحاتة الالكتروني

وهم يحسبون أنفسهم بأنهم يحسنون صنعا ولم يدروا بأنهم ورطوا اخلاقيا الملسوعين بغرامهم وكشفوا رصيد خيانتهم العظمى و بنك فسادهم المالى والادارى والتنفيذى واستغلال النفوذ وصفقات الفوترة الالكترونية التى سددوها لاسيادهم بالخارج المتامر وسفاراته ومخابراته الذين ردوا لهم الجميل بهذه الوظائف الاممية واثبتوا( فسادهم وسقوطهم الاخلاقى وخيانتهم العظمى لوطنهم واهل السودان والقوات المسلحة واجهزتها الأمنية ) وأكدوا عمالتهم لاسيادهم بالخارج المتامر بتنفيذ أجندتهم الشريرة واداء دورهم الوظيفى التدميري السئ الحقير القذر ..

إن ربك لبالمرصاد

ولايحيق المكر السيء إلا بأهله

الوظائف التى منحها لهم اسيادهم الطغاة المستعمرين وتكريم حمدوك بجائزة اليهودى بولمببرج وتكريم رئيسة لا لقهر النساء بوسام ووشاح العلمانية الصهيونية الماسونية الاباحيه و الدستور العلماني الصهيوني الماسوني الذى اعده اشرار الامم المتحدة واحدى دول المنطقة المعارضة لمبادرة اهل السودان التى وجدت الدعم والتاييد والمباركة من اهل السودان وكل قطاعات المجتمع السوداني الحبة و وفرت كل مطلوبات الانتقال الديمقراطى و حكم القانون و المؤسسات المدنى.

اشرار الامم المتحدة والخارج المتامر وسفاراته ومخابراته الذين أعدوا الدستور العلماني الصهيوني الماسوني النازى الاستعمارى

متسربلين بعباءة لجنة تسير نقابة محامى قحت اليسارية.. صفق لدستورهم الطغاة المستعمرين وزغردت له الترويكا ورقصت له أبوظبي وانتشهى له الالمانى فولكر متخصص الفوضى وخبير تنشيط تكنولجيا الارهاب المعارضين بشدة لمخرجات نداء أهل السودان التى تعظم السيادة والارادة الوطنية وتسترد الوطن المختطف وترسخ العدالة وسيادة حكم القانون وتؤسس للتحول الديمقراطى وبناء دولة المؤسسات والقانون المدنية وتنهى بعثة يونتامس ورئيسها الالمانى فولكر الذى رقص وصفق وابتهج بدستور قحت الذى يحمل بصمات وجينات المخابرات الأجنبية المتربصة باهل السودان والقوات المسلحة السودانية واجهزتها الامنية

لانه يؤسس لمشروعه العلمانى الماسونى الصهيونى النازى الاستعمارى بالسودان ويمهد له الطريق لصناعة الفوضى واسقاط الاخلاق والدولة السودانية واستنساخ نسخة بريمر العراق فى السودان ونمازج حفتر ليبيا فى دارفور والمنطقتين والوسط والشمال والشرق

دستور قحت العلماني الصهيوني الماسوني النازى الذى انتشى له اشرار الامم المتحدة و رقصت له أبوظبي و صفق له فولكر ورحب به حميدتى لن يعصم حمدوك واكرم كورونا والقحاتة اليسارين ومافيا لجنة التمكين اليسارية البلطجية واى فاسد وخائن وعميل من العبور عاجلا أم آجلا شاءوا ام ابوا الى ساحات العدالة للمثول أمام القضاء السوداني بتهم الفساد والعمالة والخيانة العظمى ليقرر القضاء السوداني العادل فى أمرهم فى محاكم مفتوحة بالقانون الرادع الذي لا يستثنى أحد ويتوافق مع عدالة السماء التي لا تظلم أحد

بالذهاب إلى السجون أو المقاصل ليكونوا عظة للحكام العملاء الفاسدين وعبرة لخونة الاوطان و الطغاة المستعمرين وآية في آفاق ث21توكد باذن الله تعالى استحالة تنفيذ المشروع البريطاني الأوروبي الأمريكي الصهيوني الاستعماري النازى واستنساخ نسخة بريمر العراق في السودان ونمازج حفتر ليبيا في دارفور والمنطقتين وكردفان و شرق السودان والوسط والشمال..

دكتور

جمال خلف الله

مدير الامدادات الطبية الاسبق