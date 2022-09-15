لهذا السبب لن تتوقف الإضرابات في السودان





لن تتوقف قضية إضراب العاملين بالدولة مالم تلتزم الحكومة بتوحيد الهيكل الراتبي، فلا يستقيم عقلاً أن يصرف عسكري نفر ثلاثة أضعاف مايصرفه خريج جامعي في مدخل الخدمة ولا يستقيم عقلا أن يبلغ راتب ملازم جديد أربعة اضعاف مرتب موظف في الدرجة الخامسة خدمته تتجاوز العقدين من الزمان.. ما السبب الذي يجعل قيادة الدولة تضاعف رواتب فئات دون الأخرى؟.

الحل يكمن في توحيد الهيكل الراتبي وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بذات النسبة التي تمت بها زيادة مرابات المؤسسات العسكرية واساتذة الجامعات وعمال الكهرباء وإلا فإن البلاد ستكون موعودة بموجة إضراب عارمة سيتفق فيها العمال من يمين اليمين إلى يسار اليسار فضنك الحياة وجحيم الأسعار أصبح لا يحتمل ومنهج الحكومة في التعامل مع المؤسسات بانتقائية سيفتح عليها أبواب جهنم.

هيثم محمود