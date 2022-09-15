عيساوي: ساعة الصفر





العقيد الركن ابراهيم الحوري رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة كتب مقالا بعنوان: ساعة الصفر جاء فيه: (الجيش لديه ساعة صفر يحتفظ من خلالها بالقرارات التى تلبي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لإنتخابات يقول فيها الشعب كلمته. ساعة الصفر ميقات زماني قادم لا محالة إذا كان منهج القوى السياسية مازال محفوفاً بسلوك الغبينة ودس المحافير والتطاول على القوات المسلحة ونسيان وتناسي هموم المواطن وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها. ساعة الصفر تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش الذي مازال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان). وخلاصة الأمر بعد تيقن الجيش من اتفاق القوى السياسية على (الخلافات الجذرية). قد أوصل رسالته عبر مقال الحوري لبريد الشعب بعد أن استنفذ كل الحلول الممكنة والمستحيلة مع مراهقي القوى السياسية. ونؤكد للجيش منذ فترة والشعب في انتظار جرس (بق بن) للساعة صفر تلك. ومن ثم الساعة واحد بتوقيت الديمقراطية لتنتهي حجوة أم ضبيبينة الحالية.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٢/٩/١٤