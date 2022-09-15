إسحق أحمد فضل الله: البنادق والإشتباك القادم





وأهـل المـســرح عندهم… إن انت رايت بندقية معلقة على خلفية المسرح في الفصل الأول.. فاعلم أنها سوف تستخدم قبل نهاية الفصل الثاني ….

وبنادق…. وبنادق.. تعلق الآن على خلفية المسرح.. في السودان..للإسنخدام

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والشيوعي يطلق نداءً (لجماهيره) للتبرع لتشييد دار الحزب…

والشيوعي الذي يتلقى الأموال من دول معروفة.. وسفارات معروفة.. ومن فولكر.. وآخرين.. الشيوعي هذا لا يحتاج إلى المال…

والشيوعي ما يريده بالنداء هذا هو أن يقول للعالم إنه…. (اقام داره الفخيمة.. التي تفتتح في مؤتمر الحزب القادم) إنه

حزب له جماهیر

و أن العضوية.. هي التي أقامت الدار ….

مما يعني وجود عضوية..

مما يعني ثقلاً للحزب.. يجعل له كلمة

مما يعني أن صرخته أن الانتخابات القادمة.. مزورة.. صرخة لها وزن

ومن البنادق المعلقة.. أن الشيوعي.. يعد الآن أوراق المؤتمر القادم…( ومن يعدون الأوراق…. نحتفظ بأسمائهم مؤقتا)

والأوراق.. لن تحمل جملة (بسم الله) ومكانها الأوراق سوف تفتتح بذكرى قرنق.. الذكرى السابعة عشر لهلاكه.. والتي تحل الآن…

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ومـن الـبـنـادق المعلقة في خلفية المسرح.. مظاهرة قحتية.. في نيويورك ضد الـبـرهـان…. حتى إذا عـاد.. قام بتنفيذ( معلن) لكل قوانين وأحكام قحت

وكلمة (معلن) تعني أن البرهان ينفذ الآن أحكام وقوانين قحت.. دون إعلان (فالذي اعتقل.. ويحاكم ويسجن البشير هو قحت…. والبرهان يقوم بالتنفيذ )

ولعل بندقية أخرى معلقة على خلفية المسرح سوف تعمل قريباً..

فالمحكمة العليا كانت قد أبطلت قانونية لجنة التمكين

وأمرت بتسليم كل جهة ما سُلب منها وجهات… (عشرون) سوف تتجه الأيام القادمة لإسترداد ما سلبته التمكين منها

وبعضها يضع مع المحامين النقاط الأخيرة.. لقضايا التعويض.. ضد أعضاء لجنة التمكين

كما أن بعض الجهات تتحسب من أن( الأموال التي سُلبت لن تعود.. لأنها أُستهلكت.. أو أُودعت في الخارج.. أو…

………….

وبعض الناس يجذب البندقية.. إلى رأسه.. ففي الأيام الماضية.. عرمان.. ما يقوم به يجعل شخصية قيادية تقول

إن

::: عرمان شخص محكوم عليه.. قضائيا بالإعدام.. والحكم ما زال ساريا.. ويجب أن ينفَّذ…

والشخصية.. حين تقول هذا فإن القول هذا يصبح أمرا لبقية السلطات

……..

لكن بندقية معينة.. هي التي لها.. شان

فأحد المواقع المحترمة يقول إن

(الحـركـة الإســلامـيـة.. تنشط دوائرها…. وتأمر أعضاءها بالخارج للعودة للسودان…. حالاً… .

والموقع يقدِّم تفسيراً مخيفاً حين يقول إن

الحركة الإسلامية.. تتحسب لوقوع شيء في اكتوبر…

والهواتف تضج..تسألنا

والهواتف نطلب منها ان تتحول بالسؤال إلى الموقع الذي أطلق الخبر

ومن يلِحُّون بالسؤال نجيبهم بأن الأجواء قابلة جداً… لهذا

والسودان.. يكفيه الآن أن فولكر.. ينشط مجدداَ

و ……..

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الخميس/١٥/سبتمبر/٢٠٢٢