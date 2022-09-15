



• عندما تستمطر أمةٌ من الأمم الطاقة السلبية وتركز علي وقوع المصائب ، فإن أسوأ الإحتمالات هو مايحدث فعلاً !!

• تجد شخصاً ما يُكثر من الشكوي والضجر في كل أوقاته .. لا يحمد الله علي نعمة ولايشكره علي فضل .. مثل هذا الشخص يملأ المكان بطاقة سلبية تفوق الإحتمال .. ورويداً تنتقل سلبيته إلي المحيطين به فيصبحون مثله ..يشكون .. يتضجرون و ينظرون إلي الحياة وفرصها الواسعة من باب التشاؤم !!

• عبر التاريخ .. وسنن الحياة عندما تستمطر أمةٌ من الأمم عوارض التشاؤم والمصائب ، فإنها تحصل عليها .. والأمم مثل الأفراد يزداد في حياتها ماتفكر فيه طوال الوقت !!

• كثيرون من قادة الرأي ورموز المجتمع يرددون طوال الوقت أن السودان في خطر وأن السودان سينقسم إلي دويلات .. وبعضهم يستمطر نذر الحرب الأهلية .. وآخرون يستعجلون الضائقة الاقتصادية ومصائب الحياة علي أهل السودان بأكثر مما هم عليه ..

• أمسك عليك التشاؤم ..وافتح نوافذ الأمل في حياتك الخاصة والعامة ..

• نعم الله علي أهل السودان كثيرة ..وقليلٌ من عباد الله الشكور ..

• لا تجلس طويلاً مع أصحاب الطاقات السالبة ..

عبد الماجد عبد الحميد