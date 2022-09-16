حميدتي ذهب إلى جوبا لتشكيل تحالف جديد يستولي به على الحكم في السودان متجاهلاً (..)





ذهب حميدتي إلى جوبا لتشكيل تحالف جديد يستولي به على الحكم في السودان متجاهلاً الخبرات الهائلة للنخبة التاريخية التي حكمت السودان منذ عهد الممالك القبلية والدينية وموروثها وقوتها الثقافية.

وقع ما سمي بإتفاقيات سلام جوبا وأتي بالموقعين جميعهم إلى الخرطوم التي التهمتهم بخبرتها القديمة فبعضهم تواصل مع الإستخبارات العسكرية، وبعضهم مع جهاز المخابرات، وبعضهم مع رجال أعمال، وبعضهم مع سفارات، وبعضهم مع أصحاب نفوذ ولم يبق واحد منهم في صف #رجل_السلام كما سمته آلة الدعاية المخادعة.

الحقيقة الوحيدة هي إن جماعات تحالف جوبا كلها اصطفت الآن في صف النخبة التاريخية تحت لافتة #التوافق_الوطني (عنده علاقة بالمؤتمر الوطني ولا تشابه أسماء ساكت؟).

من الصعب على حميدتي في ظل هذا التشابك الجديد المحير الفرز بين حلفائه السابقين، وأي محاولة منه لفصل أحدهم من (توصيلته) الجديدة قد يحرق الشبكة كلها.

خيارات الفريق بعناده وحماسه غير المدروس وإهداره للفرص لم تكن كما في السابق، لكن ليس من بينها بالتأكيد التحالف مع جماعة قحت المعروفة بإسم #أربعة_طويلة فهؤلاء ضعاف وعلى استعداد للبيع بأقل ثمن يعرض عليهم.

#السلام_سمح

محمد عثمان إبراهيم

