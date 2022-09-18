بالفيديو.. علي جمعة يوضح فضل «حسبنا الله ونعم الوكيل» ويحذر من اللعب مع الله





شرح الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معنى وفضل «حسبى الله ونعم الوكيل»، قائلا:«حسبى الله ونعم الوكيل تعنى إن أنا سحبت نفسى من الموضوع أو القضية ولم أعد طرفا فيها ولا أتصرف تصرفا سلبى ولا إيجابى فى هذه القضية ووكلت الله عز وجل».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامى «عمرو خليل»، على قناة «سي بي سي»، أن هذه الكلمة تعنى أننى وكلت ربنا ولا يجوز التدخل فى الأمر، والله عز وجل الذى يعلم كل شيء، مضيفًا: « أنت أحلت له القضية ليحكم فيها فسوف يحكم فيها الله عز وجل حكم عادل ويعطيك حق الذى تريده ويتصرف مع هذا الخصم».

وأوضح أن الشخص الذى يوكل الله عز وجل بكلمة «حسبنا الله ونعم الوكيل» لا يجب أن يتدخل لأنه يكون فى هذه الحالة غير صادق فى الكلمة وهذا يعتبر لعبة مع الله وعلماء يحذرونا منه فلا يجوز أن يوكل الإنسان الله للحكم وأخذ الحق وهو يتدخل، ومن يستخير الله ينفذ ما يشاهده فى الاستخارة وليس العكس أو أنه لا يستخير من الأول.

المصري اليوم