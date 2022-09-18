📌هل رأيتم شخصاً ناجحاً أيد لجنة التمكين؟





🔴كان مؤيدو لجنة التمكين مثل تنابلتها موحدين على الغل والكراهية أكثر مما هن موحدين على الحق والعدالة. كان يهمهم أن يتحول الناجحون إلى فاشلين والأثرياء إلى فقراء، والناجحون إلى فاشلين، – مثلهم جميعاً – وبلغ بهم الغل أن سعوا إلى تحويل العلماء إلى جهلاء فعمدوا إلى نزع الشهادات الأكاديمية عن أصحابها.

🔴تم كل هذا بقرارات جائرة وجماعية وفوق القانون، وتخلل ذلك فساد إداري ومالي وابتزاز وتسويات تحت الطاولة، وتبع ذلك تشهير واساءة سمعة وتحريض كنا نعلم أنه إلى زوال.

♦️فساد لجنة التمكين

♦️سيصرخون

🔴محمد عثمان إبراهيم

