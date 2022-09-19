



🔴منطقي أن يكون الكباشي قائدا للجيش في غياب البرهان، الجيش مؤسسة قومية ومن ضمن ركائز الدولة الوطنية، وليس منطقيا أن تنعقد مقارنة بين المؤسسة القومية وبين ظاهرة ال(فاعل مسلح) أو ظاهر مؤسسة ال(مجتمع مدني ليبرالي) المدعوم من الخارج.

🔴الظاهرتان الأخيرتان من ضمن عوامل التفكك والهدم، والمؤسسة الأولى بالطبع ليست مبرأة من العيوب؛ لكن ضرورة إصلاحها تتم بالتركيز على بعدها القومي والمؤسسي في قلب الدولة. وعلى الفاعل المسلح في سوق مقاولات الحرب، ألا ينزعج ويظن أن الرفض هو غبن شخصي، بل المطلوب منه أن يدرك الخلل الكبير في هذه الظاهرة التي يمثلها بنفسه، أما بالنسبة لفاعل المجتمع المدني الليبرالي المدعوم من الخارج، فعليه أن ينظر لظاهرته أيضا كظاهرة تفكك للدولة الوطنية وتدخل خارجي واستعمار جديد.

♦️هشام الشواني

