رأي ومقالات

فيديو.. لكن (لك أن تتخيل) أن تلاعب قناة الجزيرة وصل إلى حد القيام بعكس تصريحات من لا تحب من السودانيين

2022/09/20
الجزيرة
الجزيرة

🔴أحمد طه القحاطي
▪️ أن تلوِّن #قناة_الجزيرة الحقائق فهذا معتاد ..
▪️ أن تحذف منها وتضيف لتناسب أغراضها غير الشريفة فهذا يحدث يومياً تقريباً ..
▪️ أن تتعسف في تأويلها فهذا ركن أساسي في سياستها التحريرية .
▪️ أن تختلق حقائق غير موجودة فهذا ليس مستغرباً منها ..
▪️ لكن ( لك أن تتخيل ) أن تلاعبها وصل إلى حد القيام بعكس تصريحات من لا تحب من الساسة بما يخدم أغراضها وأغراض معشوقتها قحت ..

ابراهيم عثمان

2022/09/20