فيديو.. لكن (لك أن تتخيل) أن تلاعب قناة الجزيرة وصل إلى حد القيام بعكس تصريحات من لا تحب من السودانيين





🔴أحمد طه القحاطي

▪️ أن تلوِّن #قناة_الجزيرة الحقائق فهذا معتاد ..

▪️ أن تحذف منها وتضيف لتناسب أغراضها غير الشريفة فهذا يحدث يومياً تقريباً ..

▪️ أن تتعسف في تأويلها فهذا ركن أساسي في سياستها التحريرية .

▪️ أن تختلق حقائق غير موجودة فهذا ليس مستغرباً منها ..

▪️ لكن ( لك أن تتخيل ) أن تلاعبها وصل إلى حد القيام بعكس تصريحات من لا تحب من الساسة بما يخدم أغراضها وأغراض معشوقتها قحت ..

ابراهيم عثمان

