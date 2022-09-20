رأي ومقالات
فيديو.. لكن (لك أن تتخيل) أن تلاعب قناة الجزيرة وصل إلى حد القيام بعكس تصريحات من لا تحب من السودانيين
🔴أحمد طه القحاطي
▪️ أن تلوِّن #قناة_الجزيرة الحقائق فهذا معتاد ..
▪️ أن تحذف منها وتضيف لتناسب أغراضها غير الشريفة فهذا يحدث يومياً تقريباً ..
▪️ أن تتعسف في تأويلها فهذا ركن أساسي في سياستها التحريرية .
▪️ أن تختلق حقائق غير موجودة فهذا ليس مستغرباً منها ..
▪️ لكن ( لك أن تتخيل ) أن تلاعبها وصل إلى حد القيام بعكس تصريحات من لا تحب من الساسة بما يخدم أغراضها وأغراض معشوقتها قحت ..
ابراهيم عثمان