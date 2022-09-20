الجزيرة مباشر تنهي مقابلة مع ضيفها الجزولي بصورة تهزم كل تاريخها !!





اكاد لا اصدق ما اراه امامي رأي العين .. الجزيرة تضيق ذزعا بالرأي الاخر والحقيقة .. فلا يملك مذيعها احمد طه وبعنجهية ودكتاتورية تكفي لتحطيم كل المجد الاعلامي الذي صنعته القناة لما يقارب الثلاثة عقود إلا ان ينهي المقابلة !!

وتعود القصة التي عرضت امامنا متذ قليل .. الي ان المذيع احمد طه قد نسب لدكتور محمد علي الجزولي في حلقة الامس مالم يقله .. نسب اليه قولا خطيرا (بانهم سيقاومون بالدبابات) !! وعندما شرع الجزولي في دحض هذا التصريح المنسوب اليه بالحجج المهنية .. لم يحتمل طه ذلك فوضع الجزولي بين خيارين .. اما ان يتجاوز الجزولي هذا الموضوع ويجاوب عن سؤاله او سيتجاوزه الي الضيف الاخر .. ولما كان الجزولي متشبث حول مبدأ تبرئة نفسه من هذا التصريح الخطير … لم يملك مدير قناة الجزيرة مباشر إلا ان يتجاوز الجزولي وينهي المقابلة ويقصي دكتور الجزولي بطريقة لا تشبه هذه القناة التي فيما يبدو بدات رحلتها العكسية من القمة .. ولئن كانت عملية صناعة نهضتها وقمة مجدها ارتبطت بكوادر اعلامية من امثال احمد منصور ورفاقه .. ففي المقابل ان عملية هبوطها ستقترن لا محالة باخرين علي رأسهم احمد طه .. فالجزيرة تبدد وتستنزف ارصدتها من جمهور المشاهدين يوما بعد يوم و تنحر مهنيتها بتصرفات بعض صحفيها .. احمد طه انوذجا !!

كتب ابشر الماحي

