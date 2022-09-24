كان البعض يعتقد أن مسرحيات وتهريج وجدي في التلفزيون هي الادلة التي تأخذ بها الأجهزة العدلية





لجنة افلات التمكين

قلتها الف مرة و اقتنع بها تماما ، من كون لجنة التمكين بتلك الصورة الشائهة كان هدفه الوحيد هو إفلات الفاسدين في عهد الإنقاذ من العقاب و استرداد الأموال المنهوبة .

حتى اليوم تم إطلاق سراح كافة المعتقلين من اللجنة اياها و شطب البلاغات او الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ، و تم الغاء الحجز على الحسابات البنكية . للأسف لا يمكن التقاضي في قضية محددة أكثر من مرة ..

كان البعض يعتقد أن مسرحيات و تهريج وجدي في التلفزيون هي الادلة التي تأخذ بها الأجهزة العدلية . كنت اوقن تماما بأن تلك المسرحيات السمجة ما هي إلا موسيقى تصويرية لإلهاء الناس عن تمرير اجندة افلات الكيزان …

اني اشتم رائحة قوش في هذا الأمر لولا أن تفندون …

سالم الأمين

