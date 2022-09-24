مناوي أحرج السودان بتصريحاته المشاترة وتبرعه الذي يكشف ربما عن جهل غير مقبول بطريقة تنظيم قطر لكأس العالم !!





• أول أمس طالعت خبراً بالصفحة الرياضية لصحيفة الإنتباهة مفاده أن حاكم إقليم دارفور أعلن جاهزية أهل دارفور لمساندة دولة قطر في منافسة كأس العالم القادمة ..

• ظننت الخبر من طرائف صفحات الرياضة ..لكنني وجدت الأمر ليس هزلاً عندما طالعت خبراً علي صفحة قناة الجزيرة يعلن فيه السيد مناوي تبرعه أهل دارفور بعدد3 ألف خروف لدعم ضيوف قطر في كأس العالم !!

• من من أهل دارفور يتبرع بربط مناوي من فمه؟!

• هذا الرجل أحرج السودان كله بتصريحاته المشاترة وتبرعه الذي يكشف ربما عن جهل غير مقبول بطريقة تنظيم قطر لكأس العالم !!

• أصغر تاجر مواشي سوداني يمكنه التبرع بسفينة خراف لقطر والتي لا تحتاج لهذا العدد المتواضع من الخراف والتي يحتاجها أهل مناوي في المعسكرات المنكوبة في دارفور !!

• من يخطر مناوي أن قطر لا تحتاج لتشجيع فريقها لأنها نظمت كأس العالم ليس بغرض الفوز بالبطولة.. وإنما لأهداف أخري تحققت بالكامل قبل شهرين كاملين من بداية عرس العالم لكرة القدم ..

• يحتاج بعض سياسيينا إلي كورسات إبتدائية في فن مخاطبة العالم الخارجي .. ومنهم مناوي الذي تعامل مع الدوحة وكأنها قرية نائية في دارفور !!

عبد الماجد عبد الحميد

