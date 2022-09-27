بالفيديو.. هل يجوز الدعاء بـ “اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه”؟





أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم الدعاء بـ “اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه”.

وقال المنيع، خلال لقاء ببرنامج “فتاوي”:”هذا الدعاء لا يجوز لأنه حينما يقول (اللهم إني لا أسألك رد القضاء)، وإنما الذي ينبغي أن يقول (اللهم إني أسألك اللطف في القضاء، أو اللهم إني أسألك رد القضاء، وإذا وقع أسألك اللطف في حصوله”.

وتابع:”دعاء مبارك أولا نسأله بأن يرد القضاء فيه مصيبة، وإذا وقع أن يسأل الله أن يلطف في حصوله”.

#فتاوى | الشيخ عبدالله المنيع: يوضح حكم الدعاء بـ "اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه". #قناة_السعودية pic.twitter.com/xCxkoTXP7Z — قناة السعودية (@saudiatv) September 26, 2022

صحيفة المرصد