إسحق أحمد فضل الله: والآن حكومة





وحـديـث واشنطون وحديث البرهان وحديث قوش أحاديث تلتقي في القاهرة أول الأسبوع

وايلا، رئيس وزراء

أو… مالية…

أو خارجية

والكلمات هذه تعنى حكومة

والأسماء تعني أن الحكومة تخرج بإسم وجسم

والعمل، يبدأ

ومن العمل… أن الحصار، يُرفع

وأن الأفريقية هي التي تتعامل مع السودان

والأفريقية تعاملها يعني

الرباعية. تذهب

وفولكر. يذهب

والجهات في السودان تجد أن التعامل معها يصبح تعاملاً مباشرا….. مباشرا بعد أن طال انتظار الناس لها لتفهم. ولم تفهم

ودون شرح… ما يحدث هو

:: الأمة تجد من ينقر لها التربيزة ويقول…. كفى

وجهات عسكرية تجد من يقول لها…كفى…

وجهة عسكرية. تذهب إلى الجيش. وإلى الأمن…

وقحت التي تجد أن الأمر يتجاوزها. تتجه ابتداء من أمس إلى المتاريس..

والوطني… الذي يحاط بمعضلة. حدَّثنا عنها… يتَّجه التعامل معه. إلى أسلوب الخليفة التعايشي مع ست المريسة

( والتعايشي. المكار يأتونه بصانعة مريسة. والرجل يزأر بها..

:: هاا….المطموسة… تسوي المريسة..؟؟

والمرأة الذكية تقول للخليفة

:: أبدا، يا سيدي…. وحات سيدي ما قاعدة أسوي المريسة أنا بسوي البوقنية..

والرجل المكار. يتظاهر بأنه انخدع. ويقول للمرأة..

:: ااي… ما تسوي المريسة. سوي البوقنية بس..

والبرهـان، وحظر المـؤتمـر الـوطـنـي يحل بالأسلوب البسيط هذا….فكل أحد يعرف من الذي جاء بالحظر هذا… وماذا يعني.

وأحزاب جديدة، سوف يجري تشكيلها

وعسـكـريـون كـبـار سوف يستقيلون من الجيش، ويمارسون العمل السياسي..

والاستقالات، سوف تكون هي الظاهرة الأبرز في أيام الإعداد للانتخابات

وأولها أن ايلا. وآخرين. كلهم سوف يعلن استقالته من حزبه الذي عُرف به

…….

يبقى. أن الإعداد الذي يجري الآن. وبتوسع شديد سوف يجعل قحت والحركات المسلحة، و(الجوباويين) والشيوعي كلهم يتَّجه حتما إلى أسلوب جديد. بعد وضعه الجديد

فالحركات. من لا يتجه منها إلى تسجيل نفسه (حزباً سياسيا) وليس حركة مسلحة. يفقد كل فرصة في العمل

السياسي

فالحركات المسلحة إن هي احتفظات بالدولة تحت البندقية، جاءت الانتخابات. وابعدتها. تماماً

واليسار. إن هو اتجه إلى الانتخابات… ضاع

وإن هو. أتجه إلى غير الانتخابات…. ضاع

والأمر. لن يمضي بهذه البساطة

هناك….. فرصة. فريدة جدا للسودان ليفلت من مشنقة قحت

وهناك. احتمال كبير جدا لضرب هذه الفرصة

وإن أعلن البرهان. اسما واحدا.. ايلا أو غيره/ بدأت عجلة الاحتمال الأول

وإن لم يعلن شيئا بدأت عجلة الاحتمال الثاني

ونمضي في فتح الملف هذا

يبقى. أن نوعا من المتاريس يطل…. فأمس الأول. بعضهم يصدر بيانات تهديد. بإسم النقابات…

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأربعاء/٢٨/سبتمبر/٢٠٢٢