صلاح التوم من الله: عمر الجزلي





نحتفي اليوم بعيد ميلاد الاعلامي الكبير عمر الجزلي المولود في مدينة تندلتي يوم ٢٩سبتمبر من عام ١٩٤٩.

أربعة وستون سنة تضئ دنيا الإذاعة والتلفزيون كل عام وانت بخير وصحة وأكثر انتاجا في سوق الإعلام يا عزيزنا عمر محمد عثمان الجزلي .. يتميز الدكتور عمر الجزلي بالصبر والاخلاص وحب العمل .. اقدم مذيع نشرة بالإذاعة والتلفزيون .. عشرات السنوات تتغير كل يوم الأحداث المحلية والعالمية وعمر الجزلي ثابت خلف دسك تقديم النشرة ..

ذهب كثير من مذيعي ومذيعات النشرة وهو على الشاشة دائما وخلف المايكروفون صامد معظم أحداث وانباء البلد المهمة وصلت إلى الناس بواسطته ..

لا يوجد في السودان رجل على رأس عمله بالساعة والدقيقة والثانية مثل عمر الجزلي ..

لم يكن وفاء عمر الجزلي لنشرة الانباء فقط بل لاشهر وأقدم برنامج تلفزيوني ( اسماء في حياتنا ) الذي بدا اول حلقاته بالإعلامي الراحل محمود ابو العزائم عام ١٩٧٥ واستمر اكثر من ٣٠ عاما دون توقف .. العديد من البرامج قدمها عمر الجزلي في الإذاعة والتلفزيون نذكر منها برامج اغنياتي وذكرياتي ، كلام وألحان ، سبعة في سبعة ، مشوار داخل فنان ، بريد المشاهدين ، سفر الخلود ، مشوار سهرة ، قصاصات واغنيات واوتار الليل .. اشهر تسجيلاته مع الشاعر حسين بازرعة تمت في السعودية .. عمل الجزلي رئيس قسم المنوعات ورئيس قسم تدريب المذيعين وكبير المذيعين بالتلفزيون ورئيس قسم بالتلفزيون ومدير إدارة ..

يهتم عمر الجزلي كمذيع بالمظهر وهذا مهم وله ذوق رفيع في اختيار الملابس التي يظهر بها على شاشة التلفزيون سواء كانت افرنجية بدلة كاملة او طنية وله خبرة في تناسق الألوان يساعده جسمه في اكتمال ضبط اللبس ما يفتقده عدد من مذيعي التلفزيون غير المثقفين في الأناقة فتجد المذيع من هؤلاء يختار الوان شتراء وأحيانا مزعجة ويلبس بدلة فضفاضة في الاكتاف .. ومثلما فضل البروف علي شمو العمل بالإذاعة على العمل كاستاذ في جامعة الخرطوم فعل الشئ نفسه عمر الجزلي الذي تم قبوله للعمل في القوات المسلحة لكنه فضل العمل في إذاعة أمدرمان وتم اختياره مع اثنين بينما تقدم للاختبار اكثر من مائتي متقدم ..

عمر الجزلي ( ود تجار ) اهل أسرته من دنقلا وقاد العمل الحر جده بمدينة تندلتي واستقرت أسرة عمر الجزلي في أمدرمان حي البوستة وتلقى تعليمه الأوسط والثانوي فيها وقرا الإعلام في جامعة أمدرمان الإسلامية ، واشتهر ال الجزلي قديما بتجارة الجمال مع مصر وتجارة العقارات واشتهر عثمان الجزلي بأنه من اوائل من انشاوا مصنع زيوت بتندلتي وله اثنا عشر ولدا وثماني عشرة بنتا وتزوج من أسرة كبيرة .. من أبنائه : محمد وكمال وعبد الحليم واحمد وعلي وعمر وزينب وعبد الحميد وصالح وفؤاد وإبراهيم وحسين وعبدالله وحسن وعشة ورقية وامونة وسيدة وفاطمة والنعمة ونعيمة وخديجة وهاشم وزينب وستيتة وسعاد وفوزية ومنهم الاعلامي عمر الجزلي .

صلاح التوم من الله