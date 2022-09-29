عيساوي: البيع الرخيص





أكد الدكتور كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن ترحيب الحرية والتغيير بمبادرة الشيخ الجعلي هو من أجل التمهيد لتسوية سياسية مع العسكريين.

وقريبا من ذلك نقلت عدة مواقع دعوة برمة لرؤوساء الأحزاب لإجتماع بمنزل الصادق المهدي. وفي تقديرنا بدأت دلالة البيع الرخيص للمواقف السياسية. ونؤكد بأن حزب مريومة قاب قوسين أو أدنى من توديع قحت ليجثو تحت بوت العسكر بعد مغازلتهم له سرا. وغالبا ما يكون برمة ضمن كابينة قيادة المرحلة المقبلة.

أما الشيوعي كل الصراخ من أجل غض الطرف عن كوادره الذين مكنهم في مفاصل الدولة. وبقية عويش قحت لا يسمن ولا يغني من جوع. سيظل في غرفة الإنعاش السياسي متنفسا برئة وجدي صالح من وقت لآخر. أما ما يسمى بلجان القمامة والشهداء والمفقودين والجثث المتكدسة كل ذلك من مخلفات التجارة القحتاوية الكاسدة. فمصيرها النسيان.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الخميس ٢٠٢٢/٩/٢٩