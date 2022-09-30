



🔴حقيقة الهجوم علي منزل وجدي (شاشات)

📌أخيراً أصدر ديوان المراجعة القومي((قطاع المراجعة المتخصصة)) تقريره الخطير في مواجهة: وجدي( شاشات) ومحمد الفكي سليمان(فكي منقة) حيث أثبت التقرير فسادهما الكبير وهما يستوليان علي ترليونات الجنيهات دون وجه حق من شركة داجن لإنتاج الدواجن المحدودة٠

📌التقرير طالب النيابة العامة بتكملة الإجراءات القانونية في مواجهتهما وبقية الفاسدين من أعضاء اللجنة٠

📌أمام هذا التقرير الخطير لم يجد هذا: الفاسد العاهة الكذاب الأشر وسيلة يدرأ عن نفسه شبح المستقبل المظلم الذي ينتظره إلا إعلان مسرحيته الهزيلة والتي زعم فيها أن مجموعة ترتدي زياً مدنياً تحمل أسلحة كلاشنكوف وصلت المنزل تريد اقتحامه٠

📌إن صحت الرواية فإنها لاتخرج من إحدي احتمالين:

الأول أنها قوة أرادت القبض عليه تنفيذاً لتوجيهات رسمية بإعادة القبض عليه كمتهم في هذا البلاغ٠

📌الثاني: أن حزبه قرر التخلص منه خشية الكلفة السياسية باهظة التكاليف لرمز من رموزه أسرف فرط الإسراف في الفساد والدناءة والسمعة السيئة فأراد التخلص منه قبل أن يصدر حكماً قضائياً يضحي محاكمة للحزب كله ولتجربته وممارسته في تولي المناصب العامة٠

📌من الآخر محاولة إلهاء الرأي العام بهكذا أسلوب لم تعد فعلاً يكسب السياسي تعاطفاً أو شفقة أو يصنع منه نجماً أو بطولة فننصحه مرة ثانية وثالثة بأن يصبر ويحتسب ويتمثل بالرجال الذين يقضون أربعة السنوات في صبر ومصابرة داخل معتقلات الظلم والجور والاستبداد فما باله هو وما أدراك ماهو؟؟؟!!! فاسد مجرم مخبول أكل ونهب وسرق باسراف دون وجه حق٠

📌((أركز يازول وبطل جعجعة))٠

📌 ملحوظة: نرفق التقرير للبلاغ الأول وفي الطريق بقية التقارير ليعلم الشعب فساد قحط أربعة طويلة٠

انتظرونا٠٠٠

عمر كابو