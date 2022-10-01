إسحق أحمد فضل الله: والحكاية كلها هي





والحديث هذا نوجهه للإسلاميين ومن يريد الحقيقة ويأبي ان يقاد بالخداع.

فما يقتل الناس الآن هو اختلاط الامور

والحديث … الشرح…تشرحه حكاية

وفي الحكاية الاب الذي كان مشغولا في اوراقه و يشغله ابنه الطفل ذو السنوات الخمس..

وحتى يبعده عنه الاب ياخذ صحيفة على صفحتها خريطة معقدة… والاب يمزِّق الخريطة ويطلب من الطفل اعادة تركيبها.

وبعد دقائق الطفل يعود بالخريطة مركَّبة وصحيحة. والأب الذي تأخده الدهشة يسأل الطفل كيف فعلت هذا؟

قال الطفل: (الخريطة على الصفحة الخارجية من الجريدة، وانا وجدت في الصفحة الداخلية صورة وجه رجل ممزقة… وانا اعدت تركيب صورة الرجل وهكذا عاد تركيب الخريطة على الصفحة الخارجية).

ونحن نعيد تركيب صورة الوطني قبل التمزيق.

وعندها تعود خريطة الاحداث… سالمة..

مقدمة (۲)

والاحداث الابرز في اول ايام (قحت) هو اتفاق جوبا.

واتـفـاق جوبا يتم/ بالطبع/ بين أعضاء (قحت)والحركات… و… و

يعني اتفاقا بين مقتتلين.

وفي الاتفاقية الحركات المسلحة تذهب بكل شيء.

و (قحت) تعطيها كل شيء حتى تبقى حاكمة.

والمرحوم (الضكر) يرفض البيع هذا…

ويُقتل….

والشأن الذي له معنى ليس هو انه يُقتل.

( يُقتل)… ثم

(لا تحقيق) حتى اليوم او

(تحقيق وكتمان النتيجة).

و (مقدمة)

واول ايام (قحت) نحدِّث عن ان من صنع (قحت) هم المليارديرات الخمسة الذين إلتقوا في هارفارد ووضعوا الخطة لذهاب الوطني والبشير…. لأن معتز موسى وقوش / الذي سماهم القطط السمان يتجهان لايقاف الفساد.

وايامها كان النزاع داخل الوطني يتصاعد…

والنزاع كان بين من يرون ان تجديد الوطني يبدأ بابعاد البشير والصف الاول (نافع والجاز وعلي عثمان وغيرهم)وبين آخرين يعملون على التغيير بالفعل لكن باسلوب آخر

ومخابرات عدة تجد الفرصة وتسكب السم في الجرح… جزءا من المخطط المستمر.

(مقدمة)

وعام ٢٠١٦م المرحوم عبد الله احمد عبد الله رئيس الدستورية يبعثنا إلى بعض الجهات لتحذيرها من ان هناك مؤامرة لاغتيال البشير… والرجل يحدد بدقة الجهة المقصودة… (كان هذا بعد أن فشل مشروع تسليم البشير للجنائية).

والمحاولات ما يجمع بينها هو الاصرار على ضرب كل احد او جهة تجمع السودان.

وان السودان يجب ان يتبعثر.

ومنها محاولات بعثرة الجيش.

ومحاولات بعثرة الأمن.

و (مقدمة)

والفترة الاخيرة ما يتردد فيها من اسماء يذهب الى هناك .

فالصراخ ضد الاسلاميين و (عدا المؤتمر الوطني) صراخ يثور لأن الاسلاميين هم الجهة التي لها ثقل يمكنه الاحتفاظ بسلامة السودان.

والمقدمات الطويلة نرسلها حتى تصبح (نولاً) ننسج عليه الحديث حديث الخريطة الممزقة.

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

السبت،/١/أكتوبر/٢٠٢٢