عائشة الماجدي: 🔴الطرق الصوفية





أيام مبادرة الشيخ ود الجد خرجت علينا الدكتورة مريم الصادق المهدي تُطالب الشيخ الجد بالإلتزام بأورداه وتسبيحه والبقاء في سجادته والبعد عن السياسية والتدخل في أمورها وخرج علينا أيضا بقية قيادات قحت الموجودين في أسفل الصوره( وهم كذلك ) يصرحوا بزعل في كيفية دخول الشيخ الجد في السياسية وهولاء هم من ألامس يهرلون الي شيخ كدباس ليبعدونه عن اوراده وتسبيحه ويطالبونه بالتدخل في السياسية تحت مسمي ارح اعمل مبادرة والحقنا وانجدنا …

نحن نحترم أصحاب المبادئ حتي وإن كانت علي خطأ لكن لا نحترم من يعانون من حالة من حالة الانفصام الشخصي وهذا حال قحت الآن…

عموماً نحن نبارك مبادرة الشيخ الجعلي راجل كدباس أيضاً ونؤكد علي ان رجال الطرق الصوفية هم أهل صلاح وفلاح وأصحاب أرضية عامرة بالرضا والخير وبنفس التراتبية ندعو الأطراف الاخري من القوى السياسية ك قوى التوافق الوطني ( قحت ب جناح أردول ) بالذهاب للجلوس مع شيخ كدباس وأيضاً حركات الكفاح المسلح أصلاً مناوي وجبريل تربطهم علاقة جيدة بشيخ كدباس من اول دخولهم الخرطوم زاروا كدباس فلذلك جمع مبادرة الطرق الصوفية في مبادرة واحدة ووضعها محل تقدير للكل امر جيد …

شيخ كدباس حتي الاسلامين والكيزان تربطهم به علاقة…’

اذا طالما الحرية والتغيير ( أ) بدأت تعقل وتشكل مبدأ للوفاق علي شيخ متفق عليه اذا مبروك …

عائشة الماجدي