🔴 هشام الشواني: استجابة (قحت) لنداء الشيخ الجعلي من قرية كدباس أمر جيد





🔴 هشام الشواني يكتب :

استجابة (قحت) لنداء الشيخ الجعلي من قرية كدباس أمر جيد، منطقة كدباس هي مركز ديني واجتماعي مهم، وهي تقريبا المركز (القادري) الأهم في شمال #السودان ، منطقة لها دور تاريخي في الثورة المهدية، وأهلها أهل كرم ومحافظة، وأخلاقهم وقيمهم من قلب النسيج الاجتماعي السوداني.

إن استجابة قحت يجب أن تدفعهم لتعلم ثلاثة دروس مهمة وهي:

١- للمؤسسة الاجتماعية دور سياسي مهم، عليهم التخلص من ترفع القوى الحديثة الليبرالية التي تنظر للمجتمع المحافظ نظرة تخلف وانحطاط. فبسبب هذا الترفع خسر السودان الكثير في الفترة الماضية، ودونكم فتنة إختيار الولاء عبر شلليات ناشطين ليبراليين بدون استصحاب لرأي الناس، فكانت النتيجة توتر وضحايا ودماء. هذا هو الدرس الأول.

٢- التوافق والحوار مهم، والتوافق لا يعني الإجماع التام، بل يعني أن تتنظم كتل مع بعضها البعض، ثم تتفاهم مع كتل أخرى غيرها، استجابة مجموعة أحزاب الأربعة هذه، بحانب بضع لجان مقاومة يصنع كتلة مهمة، وبتوحدها سيكون للحوار ثمار موضوعية. الدرس الثاني أن تفهموا سعة مفهوم التوافق ولا تضيقوا واسعا بتعصب أو تطرف.

٣- يجب ألا تحدثوا الناس هناك عن العلمانية وقوانين نصر الدين عبدالباري الغربية، ولا تحدثوهم عن لجانكم لتغيير القوانين، وصناعة قوانين تعادي دين الناس الإسلامي وقيمهم، لا تأتوا لهم بسيرة القراي ذلك المتوتر الذي يمتلئ قلبه بكراهية غير مبررة لقيم السودانيين المحافظة. عليكم أن تتحدثوا فقط عن مهام الفترة الانتقالية والانتخابات. ومن حقكم تبني أي أفكار وتطبقوها إذا فزتم بالانتخابات وقبلكم بها الناس. وهذا درس ثالث مهم.

نكرر بصدق هذه خطوة جيدة، وراؤها منارة دينية، ومركز اجتماعي سوداني مهم.

ونسأل الله التوفيق.

هشام الشواني