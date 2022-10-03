



لا أعرف عن ايلا اكثر مما يعرفه الناس وكنت سابقا ارى حشوده حشود سلطة اليوم ادهشنا استقباله الذي حظي به وادهشتنا الجموع من أبناء الشرق وهي تملأ الساحات فرحا بعودته وهو بلا سلطة بل عائد من منفى ذهب إليه بعد سقوط حكومة كان هو رئيس وزرائها..

إيلا وكثير من الإسلاميين لو ذهبت واستفتيت الناس حولهم في أقاليمهم لوجدتهم محل ثقة ومحبة والاحترام وإجماع..

الإسلاميون هم أبناء السودان الذين عملوا ليل نهار حتى يحفظوه من كل سوء ويعصموه من التفرق والإسلاميون هم الاصلاء في كل بيت وبادية والإسلاميون هم من جعلوا لهذه البلاد عزة وكبرياء..

الصديق محمد احمد