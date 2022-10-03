🔴 عائد الملك يكتب: الشوارع لا تخون





بعد طردة باشدار يمم قيادات الحرية والتغيير وجههم الي منصة تأسيس ثورتهم بعطبرة وفيها لم تنقل لنا الصورة إلا عجاح أقدام محمد الفكي وصحبه المغبرة دون نصير وفي المقابل وبالتزامن كان هناك استقبال ضخم لاخر رئيس لحكومة ما قبل انقلاب إبن عوف وكان الحدث بالطبع فرصة أمام (الفلول😂) لاختبار شعبيتهم بعد ان كان هذا ممنوع وبالقانون لان قحت فقط هي من يحق لها اختبار شعبيتها فهذا الشعب شعبهم والشوارع عندهم لا تخون … ثم تغيرت النغمة بعد ضخامة الاستقبال إيلا وأصبحت الحشود لا تعني عندهم الشعبية وما حدث ببورتسودان لا صلة له من قريب أو بعيد بشعبية الإنقاذ ..ان كان ذلك كذلك أدعوكم اختبارا إطلاق سراح احمد هارون لاهل شمال كردفان و دكتور نافع على نافع لشرق النيل وشندي ثم راقبو المشهد وحجم الاستقبال لتعلمو الحجم الحقيقي لأقزام قادة اربعة طويلة التى اربكت المشهد الثورى والسياسي .. ويقينى حينها سيقولون ان الحشود الصخمة لا تعني الشعبية … تباً للزيف ..

عائد الملك