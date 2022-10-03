بسبب زيادات الجمارك والضرائب الأخيرة في السودان، مناطق حدودية باتت تعتمد علي السلع المهربة من دول الجوار





بسبب زيادات الجمارك والضرائب الأخيرة ، مناطق حدودية باتت تعتمد علي السلع المهربة من دول الجوار ، بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بالإنتاج السوداني ،

علي سبيل المثال برميل الجاز في مناطق القضارف يكلف نحو 170 الف ، بينما الجاز المهرب من إثيوبيا ب 120 ألف فقط ، أما المشروبات الغازية والصابون وغيرها من السلع الإستهلاكية ، فثمة مدن ومناطق حدودية كثيرة باتت لا تعرف المنتج السوداني .

وده في حد ذاته مؤشر خطير يهدد مستقبل الصناعة الوطنية .

محي الدين جبريل