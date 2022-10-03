



عرفت أن هنالك وفد من الحرية والتغيير وبعض التوابع وعدة الشغل سوف يغادر الي دولة ( قطر ) …

هل يعلمون هولاء أنهم في الحرية والتغيير هم كانوا الأعداء الحقيقين لقطر علي أعتبارات أنها دولة الإسلاميين ومتضاربة مع قصة المحاور …

هل يعلمون هولاء أن أيام إعتصام القيادة كانت هتافاتهم ضد دولة قطر ووقفوا مع الإمارات ضد قطر علي أعتبار أن قيادات الحرية والتغيير طائراتهم تصعد وتهبط في مطار أبوظبي أيام شهر العسل ..

هل يتذكرون هولاء الوفد القطري الذي رفض لطائرته بالنزول علي أرض السودان وتم ارجاعه تحت مسمي ضيف غير مرغوب فيه بعد الثورة بإيعاز من قائد المليشيا وصاحب القحاته الوفي…

هل يتذكرون هولاء أنهم كانوا يشتموننا ليل نهار عندنا نتحدث عن قطر حينما أرسلت قطر مساعدات إنسانية طائرتين حينها بهتونا أننا نُروج للهبات والعون والشحدة من قطر والآن هم يقعون تحت رحمه قطر ويتوسلون لها بعد أن ضاقت بهم الأرض بما رحبت وأصبحوا مطرودين حتي من سوح المقابر …

هل يتذكرون هولاء البُجم أنهم بالأمس كانوا يضحكون ويسخرون من سفر مناوي وتبرعه بالخراف الي قطر ..

بالمناسبة القطريين عندهم موضوع مهم الفترة الجاية ومشغولين بترتيباته يعني مافاضين ليكم عشان ما تضيعوا وقتكم وتكونوا ضيوف ثقيلين الدم …

علي الدوام أقول إننا نحترم أصحاب المبادئ حتي ولو كانت خطأ طالما هم واقفين عليها لكن لا نحترم أصحاب أمراض إنفصام الشخصية وهولاء القحاته مريضين بإنفصام الشخصية ….

عائشة الماجدي