



• لم تجد بقايا وشتات الثورة المصنوعة غير دولة قطر وعاصمتها الدوحة لتجمع شعثهم وتمشط شعرهم المنكوش وتحوش بيوتهم الخراب !!

• ولأن القوم والزملاء والزميلات بلا ذاكرة ، هاهم يهللون للدوحة التي شتموها أيام صرعتهم الأولي وحرّضوا حميدتي قائد الدعم السريع ليقف سداً منيعاً أمام أي محاولة قطرية للاقتراب من ميدان الاعتصام وطاولة حكومة الثورة التي تفرّقت وتمزّق شملها ..

• فعلها حميدتي يومها ورفض بإصرار حضور مندوب من أمير قطر إلي الخرطوم فعادت طائرة المبعوث القطري أدراجها بعد أن دخلت الأجواء السودانية ..وبإيعاز من بلطجية الحرية والتغيير أقدم حليفهم حميدتي علي فصل وكيل وزارة الخارجية يومها من منصبه !!

• قطر (الكيزانية) غدت فجأة ملاذاً لبقايا الحرية والتغيير وما يُسمي بلجان المقاومة ليجتمعوا في دوحة الخير في ملتقي مدفوع القيمة بكامل خدماته من تذاكر طيران وإقامة ومصاريف مابعد نهاية منتدي يراه شتات الثورة المسروقة نافذة أمل قد تجمعهم لاسقاط الانقلاب!!

• المنظمون للقاء الجرحي والمصابين والمحبطين والموتورين من بقايا ثورة ديسمبر يعلمون أنهم ينظمون جلسة لذرف الدموع وتنفيس (الغبائن) ..ثم ينتهي العزاء بنهاية منتدي بلا عنوان !!

• قطر علي بعد 45 يوماً من كأس العالم .. وحتي يطوي العرس الكروي العالمي بساطه لن تكون الدوحة مستعدة لمتابعة منشط عادي يكشف جهل وإنتهازية المنظمين ..ومن يتكالبون علي دعوة قطر الكيزانية !!

• ( الطرشان) الذين تعنيهم صحفيتهم الثائرة ليس لديهم مايقدمونه خارج السودان ..ومحزن حقاً أن يتم تصدير فضائحهم وفقر بضاعتهم إلي عاصمة الإخوانجية كما ظلوا وإلي وقت قريب يحرضون عليها محور الشر .. وهاهم اليوم يقبلون صاغرين بدعوتها كاملة الاستضافة !!

• هل عرفتم الرمم الحقيقية في زمان السودان الذي أخرج غثاء الحرية والتغيير ؟!

عبد الماجد عبد الحميد

