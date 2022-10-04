(سينزع عنا كل ملابسنا) .. سهير عبدالرحيم تعلق على قرارات لوزير المالية





شنت الصحفية سهير عبدالرحيم هجوما على وزير المالية جبريل إبراهيم على خلفية قراراته التي اتخذها.

وقالت سهير في تغريدة “وزير المالية جبريل أبراهيم لا يستطيع الخروج من جلباب الغابة التي كان يعيش فيها …ويعتقد أن وزارة المالية عبارة عن كنز عثر عليه في الغابة حين غفلة لذلك يحرسه بطريقة عشوائية يهش عليه ببندقيته ولا يضيره ما يصيب الآخرين من رصاص”.

وأضافت “وفي سبيل ذلك سينزع عنا كل ملابسنا حتى نصبح جميعنا الفتى ماوكلي …فتى الغابة… عراة إلا من صفق الشجر”.

صحيفة الصيحة