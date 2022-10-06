فيديو.. السؤال: ماذا لو قررت الحركة الإسلامية مواجهة قرار ابنعوف بعزل البشير؟





🛑 مواجهة تلفزيونية بين حزب دولة القانون وقحت المركزي :

#الجزولي في مواجهة تلفزيونية مع الناطق الرسمي لقحت المركزي الأستاذ شهاب الطيب ببرنامج مع الأحداث بقناة البلد :

🛑 إذا كانت عودة #ايلا عودة لما تسميه #قحت بالنظام المباد فعليها الكف عن استخدام مصطلح المباد لأن المباد لا يعود

🛑 عودة إيلا إلى بلده حق دستوري وقانوني أقر به دستور قحت المقترح في المادة 24 فما هي المشكلة في عودته بل المشكلة عدم استطاعة مواطن سوداني العودة إلى بلده

🛑 قحت بتجربتها الوحشية الفاشلة قدمت أكبر خدمة للمؤتمر الوطني وإذا فهمت قحت مثال الطائرة والمطبات الهوائية لعرفت لماذا يحن الشعب الآن إلى قيادة كابتن الطائرة عمر البشير

🛑 #الحركة_الإسلامية ليست الإتحاد الإشتراكي وعلى قحت أن تجيب على هذا السؤال: ماذا لو قررت الحركة الإسلامية مواجهة قرار ابنعوف بعزل #البشير؟ إن حركة جنبت بلادنا مصير #سوريا و #ليبيا و #اليمن يجب أن نبوس رأسها لا ندوسه

🛑 قبل الدخول إلى الإستديو دعوت ممثل قحت في المواجهة التلفزيونية أن يستمر حوارنا خارج الإستديوهات حتى ننهي معاناة شعبنا فقال لي الحوار له شروط! قلت له وشروط الحوار نفسها بحاجة إلى حوار فمن هذا الذي له الحق في تخطيط ملعب الحوار وتحديد شروطه وأطرافه. إن قحت تعاني من تضخم مقزز للذات وتعطي نفسها أستاذية غير مستحقة

🛑 الحشود التي خرجت لاستقبال إيلا وهو قيادي في حزب محظور وليس بيده ذهب المعز ولا سيفه تدل على أنها قاعدة جماهيرية لا ترتبط بوجوده في السلطة من عدمه

🛑 حكومة قحت عينها العسكر بالمرسوم الدستوري 38 وعزلها العسكر بقرارات 25 أكتوبر فأين الإنقلاب هنا ؟

🛑 نحن ندعو قحت التغيير الجذري وقحت #التوافق_الوطني وقحت المركزي إلى حوار جاد وطني وعلني وفي الهواء الطلق لنجنب بلادنا السيناريوهات المدمرة ونحن نمد أيادينا بيضاء بكل صدق تحقيقا لتطلعات شعبنا في انتقال سلس وآمن وانتخابات حرة ونزيهة

فيديو المواجهة التلفزيونية كاملة 👇🏼

