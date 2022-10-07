عيساوي: رندا الشيخ





ثاني الولاية الشمالية في الشهادة الثانوية منى صلاح شريف (٩٥.٤٪) كتبت رسالة مؤثرة في بريد وزارة التربية والولاية وكل السودان عن سر نجاح مدرستها. وجاء في رسالتها: (معظم التبريكات لدفعة الصمود من شاكلة ” تعبتوا وأنجزتوا”، بس الحقيقة تقال ما برانا أنجزنا والله. دايماً بنسمع بي طالب إجتهد ونجح وده الطبيعي. بس هل مرة سمعنا مدير إجتهد ونجح طلابه). حيث أكدت من بعد الله سبحانه وتعالى أن للمديرة رندا الشيخ القدح المعلى في ذلك. شكرا الطالبة منى على ذلك. والشكر أجزله للأستاذة قاهرة الظلام رندا. السؤال: كم رندا في بلادنا تستحق التكريم؟. ولكن للأسف نحن شعب لا يعرف قيمة الأشياء. لمثل رندا ترفع القبعات. لقد اجتهدت رغم ما يمر به السودان من محن وإحن. صبرت وصابرت حتى تكللت مساعيها بنجاح الدرة منى وصويحباتها. وخلاصة الأمر رسالة لكل معلمي بلادي (مشاعل النور). كتب الله ذلك ميزان حسناتكم. فإن بخلنا عليكم بالتكريم المستحق (وهذا ديدننا). فعند الله مدخر.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٢/١٠/٧