اتفاقية جوبا للسلام مستقبلها كارثياً علي السودان عامة ودارفور خاصة





• اتفاقية جوبا للسلام التي جاءت بحركات التمرد السابقة إلي سدة الحكم في زمان حمدوك .. والحرية والتغيير ..هذه الاتفاقية سيكون مستقبلها كارثياً علي السودان عامة .. ودارفور خاصة ..

• هذه الاتفاقية كما يقول الفريق سليمان صندل 🙁 ليست إمتحان جغرافيا).. نعم إنها ليست إمتحان جغرافيا ..ولا إمتحان أحياء ولا رياضيات ولا عربي ولا أي (مادة مابتعرفا ذاتو) كمايردد جمال عبدالرحمن في إعلان زين ..والذي جعلنا نحتار ..ونحنا بنختار !!

• هذه الاتفاقية ياسعادة الفريق ليست إمتحان جغرافيا حتي تتم مراجعتها .. ولكنها أيضاً ليست قُراناً منزلاً حتي تكون معصومة من الجرح والتعديل والشطب والتبديل !!

• هذه اتفاقية غاب عنها الشعب السوداني ..إتفاقية معيبة نصاً وروحاً .. وحتي لحظة كتابة هذه السطور لم تحقق اتفاقية جوبا مطلوباً لأهل دارفور ناهيك عن فوائد ملموسة لأهل السودان عامة ..

• هذه اتفاقية إذعان بحق شعب السودان .. ومن يدافعون عنها هم المستفيدون منها ..

• بالمناسبة .. والسؤال للفريق سليمان صندل : لماذا لم يسجل الدكتور جبريل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة الموقعة علي اتفاق جوبا للسلام ، لماذا لم يسجل زيارة وجولات تفقدية لمعاقل ومضارب الحركة في دارفور حتي الآن؟!

• نأمل أن يتسع صدر الفريق سليمان صندل للاستماع إلي الأراء والأصوات الناقمة علي والناقدة لاتفاقية جوبا للسلام ..

• اتفاقيتكم أكثر تعقيداً من كل إمتحانات الجغرافية بطول وعمق جغرافيا السودان القديم والجديد ..ولكنها قطعاً ليست قراناً لايأتيه الباطل من بين يديه.. ومن خلفه..

عبد الماجد عبد الحميد