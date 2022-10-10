



ماذا تعرف عن الحاج يوسف،؟

مادة صجفية عملتها قبل 6 اعوام ..

تاريخها وقصة تسميتها..

احياءها

حدودها

عدد مدارسها

عدد طلابها

عدد خلاويها

عدد الحافلات التى تعمل بخط المواصلات

من يسكنها من المشاهير والسياسين.

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«الحاج يوسف» هو «يوسف بن محمد بن علي بن دهاشة» من قبيلة البطاحين له ابن واحد وهو «علي» الحاج يوسف وخمس بنات «عائشة وحليمة وحفصة وزينب وصفية» توفي الحاج يوسف قبل المهدية بـ «12» عاماً وخلفه ابنه «علي» الحاج يوسف، الذي كان أحد قادة المهدية وقد ارتحل إلى دنقلا العرضي في حملة الأمير عبد الرحمن النجومي وبعد معركة توشكي واستشهاد النجومي تم أسر «الخليفة علي الحاج يوسف» وأخذوه إلى مصر وقد عمل مجبراً بـ «بابور الباشا المنشاوي» حتى مرّ عليهم الزبير باشا فقام بتحويله إلى جامع الأزهر ليدرس العلوم الدينية حتى عاد إلى السودان بعد «9» سنوات ليحيي مسيد والده في «الحاج يوسف» وتوفي سنة 1965م وخلفه بعدها ابنه الخليفة السني وقام بشؤون المسيد كما كان إلى أن توفي سنة «1983م» ليخلفه ابنه الخليفة أحمد والذي لا يزال يشرف على شؤون المسيد حتى الآن. تقع قبة الحاج يوسف والتي انطلق منها اسم المنطقة وهي منطقة المايقوما الحالية وهي النواة الأصلية لمدينة الحاج يوسف القديمة «المنطقة حول قبة الشيخ يوسف القديمة» التي تقع بالضبط شمال شرق حلة كوكو.

حدود المدينة

خليفة الحاج يوسف أحمد علي، أكد أن المنطقة كانت محاطة بأراضٍ زراعية وكانت تزرع بالري المطري قبل أن يزحف عليها المعمار.. وكانت الحاج يوسف تعتبر معقلاً للبطاحين في تلك الفترة وهي تمتد شرقاً حتى عد بابكر وغرباً حتى حلة كوكو، وجنوباً حتى منطقة الجريف وشمالاً حتى منطقة الحلفايا. وقد كانت تشمل نظارة الشيخ طلحة وعمدتها أحمد علي أبوحريرة، عمدة البطاحين وكانت له ثلاث محاكم في الحاح يوسف وحطاب والخرطوم بحري.

أهم أحياء الحاج يوسف:

– «الحاج يوسف القديمة»، «منها انطلق الاسم» والذى يبدأ من بداية شارع التقاطع في منتصف شارع واحد وإلى الغرب من شارع واحد في منتصفه ويتفرع منه حلة المحس.

– المايقوما «الترعة» وهذا الحي يقع إلى الشرق مباشرة من حلة كوكو فالوصول إليه يتطلب عدم المرور بتقاطع الجريفات وإنما إلى الشرق مباشرة تاركًا كلية الإنتاج الحيواني جامعة السودان على اليسار.

– دار السلام المغاربة من بداية محطة الصقعي حتى محطة اليافطة.

– المايقوما وهو الحي الذي إلى اليسار من بداية محطة الصقعي حتى بداية شارع واحد وبامتداده شمالاً.

– الفيحاء وهو حي درجة أولى يقع في المنطقة الواقعة بين دار السلام المغاربة وحتى قشلاق الشرطة إلى اليمين من شارع الأسفلت الرئيس.

– الامتداد جنوب الحي الذي يبدأ من بداية شارع واحد حتى الصهريج القديم بامتداد شارع الأسفلت الرئيس شرقًا حتى شارع التقاطع الواصل بين شارع واحد والردمية وشارع الصهريج القديم شمالاً. ويحتوي على المربعات من «1» إلى «10».

– الامتداد شمال وهو الحي الواقع من بداية شارع التقاطع حتى بداية الشقلة في اقصى الشمال ويحتوي على المربعات من «11» حتى «20».

– الشقلة « شمال وجنوب» من نهاية الامتداد شمال وشمالاً حتى محاذاة ترعة مشروع السليت الزراعي.

إشلاق الشرطة ويبدأ من نهاية حي الفيحاء شرقًا حتى الصهريج القديم.

10- امتداد الوحدة الوطنية يقع شرق الصهريج القديم وشرق حي الامتداد جنوب ويحتوي على 6 مربعات.

– كرتون كسلا «حاليًا حي البركة» ويقع جنوب شرق امتداد الوحدة الوطنية وأقصى شرق الصهريج القديم.

12- دار السلام «التكامل سابقًا» يعتبر أخر الأحياء شرقًا من ناحية امتداد الوحدة وشرق مجمع منظمة الدعوة الإسلامية.

13-المربعات الجديدة تقع في المنطقة الواقعة جنوب الفيحاء وبامتدادها شرقًا وحتى محاذاة نهاية قشلاق الشرطة وتحتوي على المربعات من «21» حتى «30».

– حي الشروق وهو حي يبدأ من آخر محطة القديمة بشارع واحد وينتهي حتى أخر محطة «24»

معلومات عن الحاج يوسف

قسمت مدينة الحاج يوسف إلى ثلاثة قطاعات «غرب ووسط وشرق» ،يوجد في الحاج يوسف «90» مدرسة للأساس «44» للبنين عدد الطلاب «20246» طالبًا و«46» مدرسة للبنات عدد الطالبات «22724» طالبة وذلك بحسب مدير إدارة تعليم الأساس بالوحدة الإدارية بالحاج يوسف أ. الطيب عمر، أما المدارس الثانوية فيبلغ عددها «25» مدرسة»11» مدرسة للبنين و«14» للبنات.

عدد المساجد في مدينة الحاج يوسف يبلغ «250» مسجدًا أما عدد الزوايا فحوالى «300» زاوية وذلك بحسب أ. مصطفى أحمد المصطفى قسم الدعوة وتزكية المجتمع بمحلية شرق النيل، كذلك تميزت مدينة الحاج يوسف بعدد كبير من الخلاوي لتدريس القرآن يبلغ عددها «9» خلاوي موزعة على قطاعات الحاج يوسف الثلاثة، إضافة إلى عدد القباب الذي يبلغ «4» قباب أشهرها قبة الشيح الحاج يوسف.. أما المقابر فيوجد ثلاث مقابر كبرى في الحاج يوسف «مقبرة الحاج يوسف، مقابرالقبة، مقبرة البندارى»، يوجد بالحاج يوسف «25» مركزًا صحيًا ويعتبر مستشفى البان جديد من أكبر المستشفيات في الحاج يوسف، أشهر أسواق الحاج يوسف سوق ستة وسوق الثلاثاء، عدد الصيدليات يبلغ «85» صيدلية.

تعمل «35» حافلة تعمل بخط بحري الحاج يوسف ش 1 و«45» في خط الخرطوم و«6» بصات لخط الخرطوم . أما في الردمية فيوجد «33» حافلة لخط بحري و«48» حافلة في خط الخرطوم و«8» بصات للخرطوم، أما الوحدة فيوجد «45» حافلة في خط الخرطوم و«40» حافلة في خط بحري و«10» بصات للخرطوم، أما المايقوما فيوجد «33» حافلة في خط بحري و«35» في خط الخرطوم و«6» بصات للخرطوم. أما الوادي الأخضر «10» حافلات كبيرة و«20» هايس في خط حلة كوكو و2 بص للخرطوم.

مشاهير الحاج يوسف

سكن ويسكن الحاج يوسف عددٌ كبير من الشخصيات المعروفة في مختلف المجالات أبرزهم الوزير أسامة عبد الله محمد الحسن وزير الكهرباء والسدود، وعضو مجلس قيادة الثورة ووزير الرياضة السابق اللواء إبراهيم نايل إيدام، والأمين دفع الله الأمين العام للحكم اللامركزي والي القضارف السابق، كذلك من الشعراء الأستاذ عبد الرحمن مكاوي الذي غنى له الفنان حمد الريح أشهر أغنياته «أحلى منك» «شقى الأيام»«حمام الوادي» وغيرها، والشاعر الراحل محمد الحسن سالم حميد، والشاعر محمد سعيد دياب، والشاعر «تاج السر الحسن» شاعر أغنية آسيا وإفريقيا التي غناها عبدالكريم الكابلي، والفنان الراحل زيدان إبراهيم، والفنان صفوت الجيلي، والمذيعة يسرية محمد الحسن، وأعضاء فرقة الهيلاهوب «عبد السلام جلود ومحمد صالحين وكابو والمخرج الراحل مجدي النور، والصحفي الراحل مهيد بخاري، والراحل سليمان سعيد القائد النقابي الشهير ورئيس نقابة عمال السكة حديد، من أشهر اللاعبين الذين سكنوا ويسكنون الحاج يوسف لاعب الهلال والحارس الأسطوري أحمد آدم وحارس الهلال السابق يور، أيضًا لاعب المريخ الحالي عبد الحميد السعودي وأيضًا إدوارد جلدو، وظهير الهلال الأيسر علاء الدين جبريل.

الحاج يوسف: هنادي عبد اللطيف

صحيفة الانتباهة