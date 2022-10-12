إسحق أحمد فضل الله: قانون الدوار يعمل





إسحق أحمد فضل الله

عثمان

نكتب عن الخراب الذي جرى. ولماذا.. ومعرفة المرض هي نصف الشفاء

ونكتب عن الخراب الذي سوف ينطلق. إبتداءً من الأسبوع هذا…

ومن حديث اليوم/

حديث ميلاد الخراب الذي يبدا /أن

× ..ستين شخصاً، في المبنى الفخم بقسمون على كتاب الله الوفاء لشخص معيَّن، قالوا إنه الرئيس القادم..

والحديث يتوقف،.هنا .لأنه خطير جداً…

……..

ونمضي في خطوات حديث الخراب وسط المؤتمر الوطني.. الحديث الذي يصنع بدقة شبكة الصيد والذي يصنع قحت…

ولأن جمع (غابة) الأحداث شيء مستحيل فإننا نکتفي بورقة من كل شجرة…

………..

وحتى 2005 كان هناك، محلات كذا الإسلامية للسعوط

ومحلات كذا الإسلامية للإلكترونيات

ومحلات كذا الإسلامية للخردوات…

ومحلات .. الإسلامية.. الإسلامية…

وتحت الليل وبنعومة مثل نعومة الظلام يتبخر كل هذا

…كلمة… إسلامي… تختفي

وكانت هناك أسماء المتحركات المجاهدة. المعلنة … الفجر الصادق… القعقاع…. وعد المتقين.. و.

وكانت هناك أسماء الشهداء. في كل مكان

وكانت هناك أناشيد الجهاد..

و … و

وكل ذلك وتحت الليل يختفي بنعومة… ودون أن ينتبه أحد

وكل شعور إسلامي… يختفي…

……

وندخل يوما القصر ونلقى النائب العام يومها.. وهذا يحدِّثنا عن مشروع هائل لتنظيف المؤتمر الوطني من الفساد.. ونحمل أوراقا وأسماء

وعند باب القصر نُعتقل ونجرَّد من الأوراق

واسبوع.. والنائب العام يُفصل

ونجلس إلى أحد أبرز قادة الوطني. وهذا يحدِّثنا عن مشروع تنظيف الوطني والبلد. من الفساد

وفي اليوم التالي الرجل يرسل من يسرق مفكرتنا

… الرجل كان صادقاً… وكان يصرخ… وكان يريد أن يبقى صراخ الفساد مكتوما..

وقوش ومعتز موسى. وفلان وفلان، كلهم يطلقون حملة ضد الفساد…

وقوش يطلق اسم (القطط السمان) على خمسة عشر كانوا هم من يبتلع الاقتصاد كله

والحملة تبدأ.. والناس يومها يسمعون كلمات مثل (التحلل)

وقوش يجعل هذا وهذا. يعيد نصف المال أو أكثره للدولة ثم يرسله إلى المطار

وكمال عبد اللطيف نسأله

: كيف ترضون بالنصف

قال: : كوب ماء في الصحراء

لكن القطط السمان كانوا عندها يطلقون مشروع هدم المؤتمر الوطني …

…… …..

لكن كان هناك الطرف الآخر

الطرف /الدولة الأجنبية/ التي تحول الجراحة إلى جزارة..

وكانت هناك الجماعة داخل الوطني، والتي تقول إن

: الإصلاح… نعم.. لكن الألم الشديد…. يقتل

وكان هناك من يطلب سحق الثعابين كلها في ليلة…

وهؤلاء وأولئك كانوا في عراكهم يحرثون الأرض للخراب

ولما كان الاعتصام يضج كان المؤتمر الشعبي هو الذي يقود الاعتصام

وكـان… أحـمـد خـير.. الشهيد أحـد قـادة الشعبي.

وكان الشعور بضرورة التغيير شعورا يری ما تحت قدميه ويعمى عن عاصفة الأفق

وكان هذا بعض شعور المدنيين

وفي الجيش كان الأمر يبلغ درجة الانقلابات المعلنة

انقلاب قوش. و ودإبراهيم

و انقلاب فضل

و ..

وحتى إنقلاب بكراوي الذي ينجح تماماً…. ثم يصبح هو الانقلاب الناجح الوحيد الذي يلغي نفسه ويسلِّم سلاحه لمن انقلب عليهم (تصديقا لهدفه الوحيد الذي هو.. حاربوا الفساد)

وما حدث في كل مرة هو أن الفساد هو الذي. ينتصر..

……..

والفشل الأول. الذي يقود إلى الثاني والثاني الذي يقود إلى…وهذا إلى… فشل يقود إلى البرهان

وحتى أمـس كـان الـبـرهـان يـقـول… حكومة جماعية

ولأنه لا حكومة جماعية فإن ما يبقى هو البرهان

ولأن مبادرة الجد تجتاز الإمتحان وتصبح نوعاً كافياً من الإجماع فقد كان لا بد من إيقافها…

وحتى زيارة كدباس أمس الأول. ما يحدث معروف….

معروف… معروف…

واحدهم يصيح بنا

: أستاذ.. قالوا إنك صرخت يوماً تقول.. أوقفوا الأرض.. أريد ان انزل….

وغدا… الخميس. الوعد رقم ألف لانتخاب رئيس الجمهورية.. وهذا غريب

وننتظر. قبل أن نقفز هاربين من كوكب الأرض

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأربعاء/١٢/أكتوبر/٢٠٢٢