



• ياسر عرمان ومحمد الفكي سليمان الرئيس الأسبق للجنة التمكين يقودان وفداً كان في زيارة وجدي صالح قبل قليل بحراسة القسم الشمالي بالخرطوم ..

• وجدي صالح قال لزائريه إنه يرفض دفع الكفالة المطلوبة في بلاغ شركة القارص حتي لايكون ذلك مدخلاً قد يضطره إلي دفع كفالة أخري حال تم فتح بلاغات جديدة ضده …



• من كواليس خروج وجدي صالح من مخبئه الإختياري وذهابه لتسليم نفسه للشرطة أن قيادة حزبه ومقربين منه نصحوه بذلك حتي لاتتضاعف تكاليف حمايته ..

• من تصاريف القدر أن وجدي صالح سيقضي حبسه اليوم أو ربما لأيام قادمات في ذات القسم الذي يقضي فيه المقدم عبدالله سليمان رفيق وجدي صالح حبساً منذ مدة تحت طائلة بلاغات مماثلة ..

• الفرق الجوهري بين وجدي ورفيقه عبدالله سليمان أن الأخير يتمتع بحرية الحركة داخل القسم في مخالفة واضحة للوائح الحبس ..

• دنيا عجيبة ..

عبد الماجد عبد الحميد

