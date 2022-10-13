رأي ومقالات
لن تسمع بعد اليوم اي سخرية من حميدتي، لن تسمع بجريمة فض الاعتصام
إلى إشعار آخر ….
لن تسمع بعد اليوم اي سخرية من حميدتي ، لن تسمع بجريمة فض الاعتصام، لن تسمع كلمة (بالغانون) ، لن تسمع أن الدعم السريع عبارة عن مليشيا يجب حلها و تسريحها ، بالتأكيد ستختفى نغمة حميدتي تشادي . سيصمت الجميع لان المخرج يريد ذلك و قد صدرت الإشارة لغرفة الكنترول بتوجيه الدلوكة و المايك إلى جهات أخرى غير حميدتي و غير الدعم السريع ، على الأقل في الوقت الحالي و الايام القادمة . إلى أن يتململ الراعي ، وقتها لكل حدث حديث ، والآلة الاعلامية لا تزال موجودة .
سيعود حميدتي مرة أخرى شريكا في الثورة ، الثورة و ليس الانقلاب .
بالمناسبة جملة فكي جبرين برضو بتختفي من معجم الفيس بوك و لن تقرأها مرة أخرى.
#جاهل من ظن الأشياء هي الأشياء
سالم بشير