



إلى إشعار آخر ….

لن تسمع بعد اليوم اي سخرية من حميدتي ، لن تسمع بجريمة فض الاعتصام، لن تسمع كلمة (بالغانون) ، لن تسمع أن الدعم السريع عبارة عن مليشيا يجب حلها و تسريحها ، بالتأكيد ستختفى نغمة حميدتي تشادي . سيصمت الجميع لان المخرج يريد ذلك و قد صدرت الإشارة لغرفة الكنترول بتوجيه الدلوكة و المايك إلى جهات أخرى غير حميدتي و غير الدعم السريع ، على الأقل في الوقت الحالي و الايام القادمة . إلى أن يتململ الراعي ، وقتها لكل حدث حديث ، والآلة الاعلامية لا تزال موجودة .

سيعود حميدتي مرة أخرى شريكا في الثورة ، الثورة و ليس الانقلاب .

بالمناسبة جملة فكي جبرين برضو بتختفي من معجم الفيس بوك و لن تقرأها مرة أخرى.

#جاهل من ظن الأشياء هي الأشياء

سالم بشير

