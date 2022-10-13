داليا الياس تتقدم ببلاغ للنائب العام





بلاغ للنائب العام

أتقدم أنا المواطنة السودانية داليا الياس التى أتمتع بكامل حقوق المواطنة وأقيم داخل حدود الوطن وأقوم بتربية أبنائى بين جنباته وأنشد لهم حياة كريمة قوامها الأمان الإجتماعى والقيم الحميدة… أتقدم لسيادتكم ببلاغ عاجل ضد المغنواتى المدعو (محمد نمر) وجميع من معه فى الفيديو كليب الأخير الذى لا يمت للفن بصلة ويحرض على هدم قيمة الزواج كفضيلة إسلامية وإجتماعية وإنسانية بكامل الوقاحة والإسفاف مع الإتيان بأفعال خادشة للحياء والذوق العام و متجاوزة حدود الدين و الأعراف والعادات والتقاليد السودانية الأصيلة.

هذا وقد تضررت بصفة شخصية نفسياً ومعنوياً من هذا الفيديو كليب الذى يندرج تحت مسمى الإبتذال على كافة الأصعدة وأطالب سيادتكم بإتخاذ الإجراء اللازم لتجنيبنا مثل هذا الغثاء الفج.

وأسأل الله أن تكونوا على قدر المسؤولية والعشم.

مقدمه /داليا الياس الحسن

Cc:

-إتحاد الفنانين

-المصنفات الأدبية والفنية

-إتحاد شعراء الأغنية

-وزارة الثقافة والإعلام

-شرطة المعلوماتية

والسؤال الملح جداً الذى يطرح نفسه:

البنات المشاركات فى الفيديو كليب ديل… أهلهن وييييين؟!!

والله لو حصلت ليهم إبادة جماعية عديييل ما مفروض يحصل الحصل ده!!!

اللهم سترك وعفوك ورضاك.

#ملحوظة

ما تسألونى من الفيديو… ومايجى زول يقول لى ده بعتبر ترويج… عشان حرفياً كل مالمشاهدة تزيد ده بعتبر إمتحان لى قيمك وأخلاقك وذنوب زيادة للمعنيين.

داليا الياس