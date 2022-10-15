حليم عباس: الهدف من وثيقة السفارات





التسوية الجديدة تجعل البرهان قائداً للجيش وحميدتي قائداً للدعم السريع، يعني الجيش والدعم السريع كتف بكتف، والاثنين يتبعان لرأس الدولة ( الممكن عادي يكون طرطور تبع حميدتي).

مرة أخرى يريد القحاتة فرض الدعم السريع كقوة رسمية بعد تصحيح خطأ كورنثيا وتبعية الدعم السريع للجيش بعد قرارات 25 اكتوبر. أهم نتائج إلغاء وثيقة كورنثيا هي عودة الدعم السريع تحت قياة مؤسسة الجيش، ولكن وثيقة السفارات المشبوهة تريد إرجاعه من جديد ولهدف واضح هو إضعاف الجيش السوداني وتفكيكه واستبداله بمليشيات و مرتزقة.

حليم عباس