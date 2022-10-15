إسحق أحمد فضل الله: نعم صفرجت





والـيـوم الاسـبـوع الثاني من أكتوبر البلد الذي يسمى السودان يبدأ حقبة جديدة.

…. فمساء الخميس كان.. حاسماً

ومســاء الخميس اجتماع قحت يرسل…. يرسل بالفعل… رسولاً إلى المـؤتمـر الـوطـنـي ليقول

نتفاهم….

ويقول: نطلب حكومة فيها المؤتمر الوطني..

ويقول: ندعو لرفع الحصار (والتنابز بالاكاذيب) عنا وعن الوطني.

واجتماع في المساء ذاته وفيه مريم والسنهوري وابراهيم الامين يرسل الى بيت غندور زائرا يقول الامر ذاته.

في المساء ذاته مريم تقول

: لا مرارات عندنا مع المؤتمر الوطني… ولا لايمكن انقاذ البلاد من الخراب دون الوطني.

ولا يمكن الاشارة إلى اسم كبير يقول

:.لا نتشاور في هذا مع الدولة تلك.

قال في سخط:.. مازالت تطعمنا الحنظل.

وكلمة (لا مـرارات) كانت هي الجملة المفضلة في لقاءات الخميس في دور الاحـزاب… فالسيدة مريم تقولها. وتقول…. اخي كان في القصر ايام الوطني.

وفي الانس قبل الاجتماع ينظر احدهم الى السنهوري ثم يقص على الناس كيف ان قوش…. حين قامت امريكا بمحاصرة بغداد… ارسل طائرة خاصة الى تركيا… وبالعربات رجاله انقذوا السنهوري من هناك.

……..

وكان الاسم (قوش) كان هو التفسير لإجتماعات الخميس المفاجئة. فالرجل الآن يقترب..

والشيوعي لجنته المركزية من حقها اختيار شخص من خارجها لاعمال خاصة.

وفي اجتماعه الأخير الشيوعي يرسل السيد (ط…ع) للاتصال بالوطني… على ان يبقي في اتصال مع الخطيب فقط.

والحديث الجانبي عمن يعارضون يأتي بالفكي منقة وعرمان..

و عن تحويل وجدى الى كوبر.

والحـديـث يذهب إلى ان منظمة الدعوة ترفع دعوى ضد السيد هذا تطالب فيها باثنتين وخمسين عربة حديثة صادرهـا وجـدى، وعما لا يقل سعره عن مليون دولار…. اشياء اختفت

………

والشيوعي يعد اوراق مؤتمره السابع. ومن الاعداد توجيه الدعوة لقادة المؤتمر الوطني.

ولعل رسل الشيوعي الذين اتصلوا بغندور ومحمود اعلموهم بهذا

.. والسودان يبدأ حياة جديدة…

ما لم تبتكر الدولة تلك خرابا جديداً

……….

برید

السيد وزير الداخلية…

سجن ام درمان سجن لا يعيبه إلا انه… ملتصق بكلمة (سجن).

وسجن ام درمان سوف يطالب/ في نوع من التوفيق

بين الاسم والحـال/ بمعاملته بإعتبار أنه… سجن خمسة نجوم..

وحين نسخر من احد قادة السجن هذا…. السجن ذو الخدمة الفندقية… يقول

:نحن افضل… فالفنادق تحصل على اموالك… بينما نحن نقدِّم خدماتنا … مجاناً

قال: و نحن برنامجنا شيء بين… الصلوات الجماعية ومكتبة… وغرف نظيفة.. و.. و

وما لم يشر اليه كان هو ان التعامل الراقي بين النزلاء والضباط والجنود هو الاصل.

وليس غريبا أن الجندي يأتي وبين اصابعه الكبسولات ليذكر سجينا هنا بميعاد الحبوب. وطبيب يدخل لتبادل فحص كل احد أو لتبادل الانس.

سجن ام درمان.. سجن يحترم ضيوفه… وهو اول جهة تودِّع الضيف الذي يخرج في اليوم التالي بالاغنيات .

إنما سجن..

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

السبت/١٥/أكتوبر/٢٠٢٢