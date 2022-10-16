الطاهر التوم: التسوية السرية .. تفاصيل كل الحكاية





● التفاوض الحقيقي تم بين البرهان وسفراء الرباعية واكتملت الفصول بعد السماح للبرهان بالذهاب لبريطانيا وأمريكا.

● فولكر بثلاثيته هم من يقع عليهم عبء إخراج وهندسة ما تم من اتفاق بعد أن قاموا بكتابة وثيقة الدستور الانتقالي وسلموها للإخراج لتسييرية المحامين؛ وحميدتي المخدوع الطامع قام بالتمويل، رجاء استقلالية ينالها وأمان يحققه.

● مراسيل قحت المركزي هم أدوات ودمى لمن يمسك من وراء الغرف بمقاليد التفاوض وتفاصيل الاتفاق .. والاتحادي الأصل ( جناح من جناحي مولانا ) والشعبي( جناح كمال عمر ) وأنصار السنة ( جناح المركز العام ) هم ديكور وأدوات تزيين وملحق لما تم وسيتم.

● الجنرال لا يعبأ بالداخل ومن فيه، فهو قادر على استغلال طمع النادي السياسي وجشعه وصراعاته وأمراضه وأحقاده على بعضه البعض.

● الجنرال عينه على رضا أمريكا وإسرائيل وتابعيهم بإذعان من دول الإقليم، وفي سبيل ذلك يرهن البلاد وشعبها وأمنها ومستقبلها.

● الجنرال لا يقرأ في كتاب الخارج بعين عقله وتجارب من سعى مسعاه من قادة منطقتنا .. بل يقرأ في سطوره بعين خوفه وطمعه وهنا مأزقه..!

● يا سيادة الجنرال، قد قيل عن مثل حالك، وفي مثل حالك أيضا:

[‏يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت..]!

الطاهر التوم