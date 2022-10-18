حسن إسماعيل: مجرد سؤال ؟





– من خلال استماعى لافادات كمال عمر فى قناة سودانية ٢٤ ….

– هل فعلا منح كمال عمر المكون العسكرى ضمانات بعدم مساءلتهم عن جرائم العنف والفساد والقتل الذى وقع فى الفترات الماضية ..هذا السؤال فى بريد المكون العسكرى….هل فعلا هذا ماحدث؟

– وعن ذات القضية …هل منحت أسر ضحايا العنف والقتل كمال عمر حق التنازل وإعطاء ضمانات للمكون العسكرى بعدم الملاحقة؟ ثم من اعطى كمال حق التنازل عن قضايا الفساد وعدم متابعتها ( انا اسأل لأعرف ) ….

– اعزائى فى المكون العسكرى والسادة أسر الضحايا …. الأسئلة عاليه تحتاج لإبانة…هل ياحضرة الضباط مسكتكم فى أقدام كمال وحلفه الجديد ليعطونكم ضمانات من الملاحقة؟

– عزيزى البرهان ..دعنا من قرارات ٤ يوليو ..عزيزى حميدتى ..سيبك من التقابة….تحتاجون عاجلا أن تخبروا الشعب السودانى عن الضمانات التى طلبتموها من كمال عمر ….

– السادة أسر الشهداء هل منحتم كمال عمر تفويضا بالعفو والتنازل …نعم كمال …آخر عضو معين فى آخر برلمان للبشير …(ايوة ياهو ذاتو )

– محن

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نكشة

بداية التضقيل بقحط⚽⚽