محمد محمد خير: تسوية للتسوية





مثل اعصار فجائي دون ترتيب ووسط حلاقيم متسعة العبارات الهتافية هبت ريح سموها التسوية بهدف اعادة كل شيء لمكانه القديم .كان شيئا لم يكن .التقي الخصوم بكل انواع الخصوم فالايدلوجيا مهنة البوليس في الدول القوية .من نظام الرق في روما الي منع الكحول وافة الاحزاب في ليبيا الحديثة .رحمك الله يا درويش فانت القائل ايضا .امريكا هي الطاعون والطاعون امريكا.

ما تسرب سرا وعلنا من اضابير التسوية ان الاشراف المباشر علي هذا التدبير الجديد هي امريكا بسفيرها ووزارة خارجيتها وان اساس تلك التسويه هو مشروع دستور نقابة المحامين واطرافها حتي الان .المجموعة العسكرية والحرية والتغيير !!! .لماذا اذا كانت 25 اكتوبر واين اختبات لاءات الحرية والتغيير وكيف عاد الجيش,للسياسة بعد ان حرمها علي نفسه كظهر امه ??!!!

ولماذا فشل الحيش طوال عام كامل في تكوين حكومة تلبي ماطرحه في بيان اكتوبر ومن يتحمل مسؤولية هذا الافقار المتعمد للناس ??!!

من جهة ثانية لماذا فشلت الحرية والتغيير في قيادة الشارع وانهضت ماتسميه ب ( انهاْء الانقلاب) حتي سئم الناس هذا التعبير وهل تعتقد الحرية والتغيير ان جلوسها مع العسكر تحت الوصاية الامريكية المغلظة انتصارا?

منذ صبيحة 25 اكتوبر حتي كتابة هذه الاسطر ظللت اردد ان امريكا تراهن علي المكون العسكري ولن تفرط فيه ابدا بل تسعي لتحسين بيئة وجوده بازالة كافة انواع الاذي عن مساره وستكون نهاية مسار التسوية (العسكر للثكنات المثمرة +) اما الناشطين (لستات الشاي) من جديد.

ستنزوي هذه الوجوه التي ظلت تلهج باسم الشعب وستلفحها رياح هذه التسوية لسبب بسيط يعود الي حداثة عهدها بالسياسة وضيق افقها وعنترياتها وبطولاتها الخارجة من الاساطير .

في تقديري ان هذه التسوية ستمضي بعيدا لكنها محفوفة ايضا بالكثير من المخاطر فمشروعها النهائي قد يتعارض مع الكثير من القيم الاجتماعية الراسخة واخطر ما ستواجهه هو اتفاق جوبا في شقه المتصل بالمكاسب التي تحققت عبره لدارفور وهنا لا اعني مكاسب الحركات اعني ال20% من الوظائف لاهل دارفور والرسوم الجامعية والتعويضات ومبلغ ال750 مليون دولار فهذه المكاسب التي حققها اتفاق جوبا اذا مسها ضر فذلك مايعني انتقال الحرب ( للسوق العربي) !!!

يجب ان تنتهي التسوية الي ملامح كاملة الوضوح ومحددة العبارات وذات امد زمني معلوم ينتهي بانتخابات تحت رعاية دولية كاملة ولامجال لاي حزب سياسي للمشاركة فيها وزاريا بحسب كفاءات سودانية مؤهلة يقودها رئيس وزراء وطني مشهود له بكافة الخصال والقدرة الادارية

محمد محمد خير