🔴دكتور ياسر أبّشر يكتب: حميدتي يا تُقّابة الجندر





📌كان لأحد أجدادي نكتة أثيرة وكان يرويها كثيراً كدأب كل من يتقدم به العمر. وكنا نضحك – احتراماً – حتى حين يرويها حتى في المرة المائة، فلم يكن من اللياقة والأدب أن نقول له “قديمة”.. وهي حقيقةً لم تكن مضحكة ، لكنه جدي .

📌وتقول النكتة: إن الحرامي أنكر أمام القاضي أنه سرق تيس امرأة، فلما طلب منه القاضي أن يقسم على مصحف المحكمة، طلبت صاحبة التيس أن يقسم على مصحفها، الذي كان مكتوباً بخط اليد وهو مصحف كبير.. هنا خاف الحرامي من المصحف الكبير وقال للقاضي: “يا مولانا، والله يا مولانا السجن دخلناه والحليفة ضقناها لكن في ذِمّتك ده مصحف تيس؟؟” يلا أضحكوا!!!

📌لحميدتي مصحف كبير، تماماً بحجم مصحف صاحبة التيس، يخرجه لكل من يريد أن يقسم..

📌وهذه الأيام فَعّل حميدتي ذلك المصحف وأخذ يطلب من عُمَد الرزيقات أن يُقسموا عليه ألّا يكون لهم صِلة بالمؤتمر الوطني، ثم يملأ جيوبهم “بالرصيد”!!! فقد أصبح المؤتمر الوطني شبحاً يطارد حميدتي في صَحْوِه ومَنامِهِ، وغدت عبارة أُمّه عن البشير:

“اتلومتوا فى الزول السواكو ناس، قبل البشير الكان بعرفكو ياتو!! “تقُضّ مضجعه.

📌كل هذا يفسر الاضطراب والتناقض الذي يعتري حميدتي. وقد دفعت أشباح الوطني و #البشير بحميدتي أن يبحث لنفسه عن ملاذ منها. ومن أسف لم يجد ملاذاً إلّا لدى قحت الأولى!!!

كتبت قحت الأولى الوثيقة الدستورية، وفيها حُذف الدين ولغة القرآن فتبناها حميدتي!

📌وكتب الخواجات دستور انتقالية المحامين التي مَوّل ورشةَ إخراجِها، ثم قَبِلها قبل أن يقرأها، وفقاً لتصريحه هو نفسه!

📌هل شرحوا لك معنى كلمة (مدنية) التي في الدستور الذي لم تقرأه؟؟ وهل قالوا لك: إن دستور تسييرية المحامين فيها 17 مادة ضد التقابة التي قلت لنا إنك زولها؟؟

هل تعلم يا حميدتي معني النوع/ الجندر الذي وظف حمدوك له مسؤولة، وتأثير ذلك على أبنائك وبناتك؟؟

أيام الثورة الأولى قلت لنا: الدين خط أحمر.

📌لكنك لم تعترض حين رقص الأولاد في المسجد الذي حولوه لمخزن أنابيب غاز!

📌ولم تعترض حين جعلوا من دار جمعية القرآن الكريم مكتباً للبنت المسؤولة عن النوع/ الجندر!

📌ولم تحتج حين أغلقوا إذاعة القرآن/ إذاعة التقابة!

📌ثم هل اعترضت على إغلاق منظمة الدعوة الإسلامية ونهب كل أموالها وممتلكاتها و300 عربة تملكها؟؟

📌هل شرحوا لك ما هي اتفاقية سيداو CEDAW ومدى معارضتها لـمَا تقول به: تقابة القرآن؟؟

📌ولديَّ سؤال يا سيد #حميدتي :

لماذا تأخذ جزءاً من حقوق مقاتلي #الدعم_السريع في #اليمن؟؟

هل تسمح النصوص التي تُتلى في التقابة بمثل هذا الصنيع؟؟

📌يا حميدتي:

الشيخ العالم الطيب الجد ود بدر زول تقابة منذ مئات السنين.. لماذا وقفت مع الشيوعيين والعلمانيين ضد مبادرته؟؟

يا اخوي:

انت بتنفق ملايين على ناس ضد التقابة.. ودستور تسييرية المحامين الانت معاه ده بسم الله الرحمن الرحيم ما فيه!

يا اخوي:

خلق الله كلهم عارفين إنك خايف ومخلوع من قضية فض اعتصام القيادة، وجماعتك ديل بياكلوا قروشك وبكرة ببيعوك.

الناس عارفة انو عبد الرحيم اخوك قربك من عرمان وأصحاب عرمان.

وعرمان ده ما زول تقابة، بل زول جندر.

والشيخ ود بدر زول قرآن وتقابة.

انت الآن مباري زول تقابة جندر.

إنت بقيت: (حميدتي تُقابة الجندر).

باقي ليك الكلام ده في رزيقي بسويه وللا بقبلوا ؟؟

حاشاهم الرزيقات.

وجنود الدعم السريع باقي ليك بقبلوا كلام أعوج زي ده ؟؟

فَتّح يا زول فَتّح.

وبالطريقة دي انت الآن بتولع في (تقابة قوم لوط) و(البنات السحاقيات)!!

عاد ده كلام رجال؟؟؟

♦️ياسر أبّشر

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19 أكتوبر 2022