



• من كوارث ومآسي إتفاقية جوبا للسلام أنه لا أحد يستطيع اقالة حاكم ولاية النيل الأزرق الذي شهدت وتشهد فترة حكمه للولاية فظائع وجرائم قتل ونهب لم تشهدها مدن وقري النيل الأزرق منذ عشرات السنين !!

• إتفاقية جوبا الكارثية قسّمت السودان إلي مناطق حكم ذاتي وفيدرالي ..وولايات !!

• إتفاقية جوبا للسلام أعطت وزراء الحركات المسلحة حق البقاء في مناصبهم وإن طلب منهم الفشل أن يستقيلوا !!

• مناسبة هذه المرثية أن حاكم النيل الأزرق صحي من نومته الهانئة وقطع إجازته الإختيارية ليصدر أمراً بفرض حالة الطوارئ في الإقليم أو الولاية سمه ماشئت !!

• الحاكم أو الوالي لافرق ، فرض حالة الطوارئ بعد الرصاص والحريق والهلع الذي حصد أرواح أكثر من300 من الشيوخ والعجزة والنساء والأطفال .. ماتوا وحزنهم في أعينهم ..

• من يحاسب الذين فرضوا علي الشعب السوداني المغلوب علي أمره كارثة إتفاق جوبا للسلام ؟!

عبد الماجد عبد الحميد