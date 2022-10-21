حاكم النيل الأزرق يقضي لحظات سعيدة إلي جانب مالك عقار بدولة جنوب السودان





• مايحدث في منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق فاجعة وكارثة إنسانية وتطور خطير في طبيعة وكيمياء المشاكل الإثنية والقبلية بالسودان والتي بلغت ذروة مآسيها الصادمة في منطقة ود الماحي خلال اليومين الماضيين ..

• حتي مساء أمس تم دفن أكثر من 154 قتيلاً بينهم الشيوخ والأطفال والنساء والعجزة .. تم قتل بعضهم بطرق وحشية .. لقي كثيرون حتفهم حرقاً وهم أحياء وآخرون حصدهم الرصاص الحي بلا رحمة ..

• أعداد القتلي في تصاعد ..

• وألسنة لهب الفتنة القبلية عادت مرة أخري إلي قلب مدينة الدمازين التي تحولت إلي مدينة أشباح يلفها صمت الرعب والخوف من رصاصة مجهولة المصدر وقاتل لايرحم ..

• مايحدث في ولاية النيل الأزرق يفضح ويكشف حالة اللامبالاة التي تتعاطي بها النخب السياسية والعسكرية والأمنية مع الأحداث الدامية هناك ..

• في الوقت الذي يصرخ الأطفال والعجزة من هول الفاجعة ، في هذا الوقت يقضي حاكم النيل الأزرق لحظات سعيدة إلي جانب مالك عقار بدولة جنوب السودان ..

• وفي هذا الوقت تقف الأجهزة الأمنية والعسكرية عاجزة هي الأخري عن لجم شيطان القتل والدم المسفوح علي الطرقات ..

• ما حدث ويحدث في منطقة ود الماحي كشف ويكشف عن تطور خطير في طبيعة النزاع الإثني هناك ..دخلت الأسلحة الحديثة إلي ميدان الفتنة وصار قتل النفس أسهل من إلقاء تحية ..

• لاحول ولاقوة إلا بالله ..

عبد الماجد عبد الحميد

