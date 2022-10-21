حسن إسماعيل: أسئلة (الهردبيس) وإجابات الهباء المنثور





– مدخل

– عندما تصبح وزيرا للبيئة فإن تيم المختصين وفقهاء النظافة يضيفون لقاموسك المعرفى الكثير ، فيحدثونك عن أن سلوك ( فرز النفايات) ليس فقط مجرد سلوك حضارى متقدم ولكنه سلوك هام لابتدار عملية اقتصادية مهمة تنتج من إعادة تدوير النفايات…فرز النفايات مهم لنجاح عملية التدوير وإنتاج السماد العضوى والطاقة …

– تكويم البلاستيك مع الزجاج الفارغ وبقايا الكرتون وفضلات الطعام المنزلى ( بواقى الخدرة والرجلة) يُفسد للغاية سلوك الفرز ويُفشل عملية التدوير ……

– تعالوا لأسئلة الهردبيس …. وبالمناسبة فالهردبيس كلمة فصحى تعنى الفتات الذى يستحيل تشكله فى وحدة واحدة …

– تعالوا إذن

– عزيزى المحامى الإسلامى الشعبى الذى كنت أحد ثمرات الحوار الوطنى الذى عقدته الإنقاذ وكنت أحد أصوات آخر برلمان لها ضمن كوتة التعيين..ايوة انت ( كمال ) أقيف على حيلك … ألست أحد المستحقين لوصف ( فلول الإنقاذ ) .. حسنا .. من الذى أعطاك حق التنازل عن دماء الشهداء وإعطاء العساكر الاربع زائدا حميدتى وعدا بعدم الملاحقة ومن أين ضمنت لهم عدم المساءلة ؟

– إنه (الهردبيس)

– ولكن كمال شاطر … يعرف كيف يتسلل إلى بيت المناسبة ويمسك (بإبريق الغسيل) ثم هو الذى يجلس الناس على موائد الطعام وهو الذى يصيح ( ياولد جيب زيادة هنا ) ثم هو الذى يخم أموال الكشِف ويتلقى العزاء فى قحط وفى ( الثورة) ….هردبيس ياخ

– ثم

– انت…. ايوة بتاع الحركات الشعبية( شرق وشمال وجنوب وسمك لبن تمر هندى) أيوة..عرمان .. أقيف على حيلك

– سؤال هردبيسى فلسفى … ماهى الحكمة من الاستعانة ببعض فلول الإنقاذ فى توسيع قاعدة الشراكة القادمة؟ وألا يخلط هذا ميدان الصراع السياسى بعد أن كان مقسما( ثوار وفلول) ؟؟

– نسمع الإجابة ؟

– أنا أصلا لا أؤمن بالأطر ولابالتقسيمات الافتراضيه… أنا شيوعى ليبرالى انقسامى وحدوى ونيوليبرالى (ذاتو) ومتصوف طريقتى فى التصوف( محل تمسى ترسى) !! مهمتى الأساسية مهمة ( تفكيكية) … أنا بارع فى هذا ولاحدود لى فى تجريب مفكات ومفاتيح التفكيك( حميدتى نجرب . انصار سنة مطرف نشوف ، شعبى طموح ومتطلع يشتغل، جعفر سفارات بمشى الحال ، صديق الصادق، الواثق البرير كلو بيؤدى الغرض ….)

– ولكن …

– لكن ماذا؟ هل سمعتنى مرة أتحدث عن البناء؟ أنا لست من مشجعى فلسفة ( البنيوية) أنا تفكيكى بحت …. كلمتكم ( الغاش مغشوش) !!!

– إيييه عزيزى البرهان …والحال كما رأيت عاليه…أسئلة الهردبيس وإجابات الهباء المنثور

– نصيحتي تجدها فى صدر هذا المقال …إنتاج الطاقة والسماد العضوى يحتاج أولا لفرز النفايات…ونفايات ليست كلمة مسيئة إنها فقط تعنى( بقايا الأشياء )

– ولسلامة المشروع السياسى القادم عليكم فقط بإحسان فرز ( البواقى)

– بواقى الإنقاذ وبواقى التمرد وبواقى الثورة!!

– مودتى

– وزير نفايات سابق

حسن إسماعيل